L'OL stoppe brutalement son mercato jusqu'à dimanche 23h

Retombé à la quatrième place du classement de Ligue 1, l'OL n'a plus la certitude de jouer la Ligue des champions. Cela change la donne pour le marché estival des transferts.

Revenu sur le podium du championnat de France, l'Olympique Lyonnais pensait avoir la certitude de disputer la prochaine Ligue des champions. Mais la défaite à Toulouse a tout cassé, puisque Lille est passé devant au classement et l'OL n'a donc plus la main sur cette place qui lui garantissait un ticket direct pour la C1. Sous la menace du Stade Rennais, qui jouera également gros du côté du Vélodrome contre l'OM, Lyon recevra avec pour seule certitude d'être qualifié pour les barrages de Ligue des champions en cas de victoire. Paulo Fonseca l'a reconnu sans détour, à l'heure qu'il est, l'ensemble des dossiers du prochain mercato sont totalement à l'arrêt. C'est dimanche soir, aux alentours de 23 heures, que Lyon saura réellement ce que seront ses moyens sur le prochain marché des transferts. L'entraîneur de l'OL est prêt à bondir pour vite passer à l'action.

L'OL dépend du match contre Lens

Loin de toutes les polémiques sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca ne se focalise que sur l'aspect sportif et l'obligation pour son équipe de battre Lens avant de déclencher le mercato d'été. « Naturellement, si on a la possibilité d’entrer directement en Ligue des champions, on aura plus de possibilités pour avoir des investissements différents. Si nous n’avions plus d’objectifs, nous aurions commencé à discuter avec les joueurs, mais nous avons ce dernier match, important pour le classement, et nous ne pouvons pas anticiper. J’ai beaucoup de réunions avec Matthieu Louis-Jean, nous avons tout programmé, mais nous sommes aussi dépendants de ce dernier match contre Lens », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.

L'OL veut valider son ticket européen

Une qualification en Ligue des champions assure pour le club une somme d'au moins 50 millions d'euros, quel que soit son parcours, et beaucoup plus si l'OL va loin dans la compétition. S'il faut attendre le coeur de l'été pour avoir la certitude que Lyon disposera de cette manne financière, il est clair que cela change les choses, mais Lyon veut croire que Lille peut trébucher contre Auxerre et que Rennes sera battu au Vélodrome. Un scénario qui ferait remonter l'Olympique Lyonnais sur le podium de la Ligue 1.