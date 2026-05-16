Nantes enferme son très convoité buteur

Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes doit faire le tri. Certains joueurs seront raccompagnés vers la sortie tandis que d’autres comme Mostafa Mohamed recevront une invitation à rester. Mais la cote de l’attaquant égyptien contrecarre les plans des Canaris.

Avant la réception de Toulouse dimanche, dans le cadre de la dernière journée de championnat, le FC Nantes n’a pas vraiment la tête à la victoire. L’entraîneur Vahid Halilhodzic s’apprête à repartir à la retraire et les hommes qui composent son vestiaire pensent sûrement à leur avenir. Et pour cause, beaucoup d’entre eux ne seront plus Nantais la saison prochaine. La relégation actée en Ligue 2 va obliger la direction à réduire son train de vie.

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Autrement dit, la masse salariale va diminuer et les éléments les mieux rémunérés seront invités à partir, sans compter les plus grosses valeurs marchandes comme Matthis Abline qui seront impossibles à conserver. Le FC Nantes a quand même identifié quelques joueurs susceptibles de participer à la mission remontée la saison prochaine. Parmi eux, le club de Waldemar Kita se verrait bien continuer avec Mostafa Mohamed, indiquait le journal L’Equipe la semaine dernière. Le problème, c’est que l’attaquant de 28 ans, qui entrera bientôt dans la dernière année de son contrat, ne manque pas de sollicitations.

Même s’il privilégie l’Europe pour la suite de sa carrière, l’Egyptien attire des clubs dans son pays, mais aussi au Qatar et en Arabie Saoudite. A priori, ces courtisans ne représentent pas un véritable danger pour le FC Nantes. En revanche, les courtisans turcs annoncés par Africafoot ont davantage de chances de convaincre Mostafa Mohamed. Rappelons que le Nantais a porté le maillot de Galatasaray. Manifestement, son passage à Istanbul a laissé de bons souvenirs aux équipes locales. Certaines d’entre elles auraient même entamé des discussions avec l’entourage du Canari. Rien de rassurant pour le FCN.