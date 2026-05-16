Mostafa Mohamed

Nantes enferme son très convoité buteur

FC Nantes16 mai , 11:00
parEric Bethsy
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Officiellement relégué en Ligue 2, le FC Nantes doit faire le tri. Certains joueurs seront raccompagnés vers la sortie tandis que d’autres comme Mostafa Mohamed recevront une invitation à rester. Mais la cote de l’attaquant égyptien contrecarre les plans des Canaris.
Avant la réception de Toulouse dimanche, dans le cadre de la dernière journée de championnat, le FC Nantes n’a pas vraiment la tête à la victoire. L’entraîneur Vahid Halilhodzic s’apprête à repartir à la retraire et les hommes qui composent son vestiaire pensent sûrement à leur avenir. Et pour cause, beaucoup d’entre eux ne seront plus Nantais la saison prochaine. La relégation actée en Ligue 2 va obliger la direction à réduire son train de vie.

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Autrement dit, la masse salariale va diminuer et les éléments les mieux rémunérés seront invités à partir, sans compter les plus grosses valeurs marchandes comme Matthis Abline qui seront impossibles à conserver. Le FC Nantes a quand même identifié quelques joueurs susceptibles de participer à la mission remontée la saison prochaine. Parmi eux, le club de Waldemar Kita se verrait bien continuer avec Mostafa Mohamed, indiquait le journal L’Equipe la semaine dernière. Le problème, c’est que l’attaquant de 28 ans, qui entrera bientôt dans la dernière année de son contrat, ne manque pas de sollicitations.
Même s’il privilégie l’Europe pour la suite de sa carrière, l’Egyptien attire des clubs dans son pays, mais aussi au Qatar et en Arabie Saoudite. A priori, ces courtisans ne représentent pas un véritable danger pour le FC Nantes. En revanche, les courtisans turcs annoncés par Africafoot ont davantage de chances de convaincre Mostafa Mohamed. Rappelons que le Nantais a porté le maillot de Galatasaray. Manifestement, son passage à Istanbul a laissé de bons souvenirs aux équipes locales. Certaines d’entre elles auraient même entamé des discussions avec l’entourage du Canari. Rien de rassurant pour le FCN.
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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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