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OL : Endrick doit rester, il supplie Madrid

OL16 mai , 12:00
parHadrien Rivayrand
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L'Olympique Lyonnais va prochainement devoir se séparer d’Endrick, qui va retourner au Real Madrid. Le Brésilien aura réalisé de belles choses dans le Rhône, suffisamment pour convaincre Nabil Djellit.
L’Olympique Lyonnais a dû composer avec les moyens du bord cette saison. Mais la direction rhodanienne a plutôt bien travaillé. Endrick est notamment arrivé en prêt en provenance du Real Madrid. L’attaquant brésilien aura eu le temps de briller sous le maillot lyonnais. Ce dimanche soir, lors de la réception du RC Lens au Groupama Stadium, Endrick disputera son dernier match sous les couleurs lyonnaises, à moins que les Gones ne parviennent à prolonger encore un peu son prêt. C’est en tout cas le souhait de Nabil Djellit.

Endrick et l'OL, le mariage parfait ? 

Lors d’un passage sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, le journaliste a en effet déclaré au sujet d’Endrick et de l’OL : « C’est un contrat gagnant-gagnant. C’est bien de rappeler qu’au Real Madrid, c’est un bourbier. Il va jouer à la place de qui au Real Madrid ? À Lyon, il s’est intégré. Il y a des choses à corriger. Il doit être connecté avec les autres. (...) Pour lui, il doit rester à Lyon. C’est la meilleure solution ».

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Peu de chances, en revanche, que cela se produise. Il se dit que le Real Madrid veut miser sur Endrick la saison prochaine et lui garantir du temps de jeu. Reste à savoir ce qu’en pensera José Mourinho, qui s’apprête à faire son grand retour sur le banc madrilène. Le jeune Brésilien participera aussi à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. S’il parvient à s’imposer et se montrer, il pourrait espérer mieux que l’OL si le Real Madrid décide encore de le prêter. Mais on n’en est pas encore là pour un joueur encore très jeune et qui a tout à prouver.
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Soyons réaliste, il y a 3 grands noms dans cette équipe en dehors de lui et ils le détestent tous (Vini, Jude, Valverde). Arrivés là tu fais quoi tu vire 1 ou 3 sachant que les 3 autres ont déjà gagné en LDC sans lui. Le reste de l'effectif est mid / neutre et suivra les ordres de n'importe qui.

OL : Endrick doit rester, il supplie Madrid

Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

OL : Endrick doit rester, il supplie Madrid

Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Endrick doit rester, il supplie Madrid

Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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