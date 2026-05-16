OL : Endrick doit rester, il supplie Madrid

L'Olympique Lyonnais va prochainement devoir se séparer d’Endrick, qui va retourner au Real Madrid. Le Brésilien aura réalisé de belles choses dans le Rhône, suffisamment pour convaincre Nabil Djellit.

L’ Olympique Lyonnais a dû composer avec les moyens du bord cette saison. Mais la direction rhodanienne a plutôt bien travaillé. Endrick est notamment arrivé en prêt en provenance du Real Madrid. L’attaquant brésilien aura eu le temps de briller sous le maillot lyonnais. Ce dimanche soir, lors de la réception du RC Lens au Groupama Stadium, Endrick disputera son dernier match sous les couleurs lyonnaises, à moins que les Gones ne parviennent à prolonger encore un peu son prêt. C’est en tout cas le souhait de Nabil Djellit.

Endrick et l'OL, le mariage parfait ?

Lors d’un passage sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, le journaliste a en effet déclaré au sujet d’Endrick et de l’OL : « C’est un contrat gagnant-gagnant. C’est bien de rappeler qu’au Real Madrid, c’est un bourbier. Il va jouer à la place de qui au Real Madrid ? À Lyon, il s’est intégré. Il y a des choses à corriger. Il doit être connecté avec les autres. (...) Pour lui, il doit rester à Lyon. C’est la meilleure solution ».

Peu de chances, en revanche, que cela se produise. Il se dit que le Real Madrid veut miser sur Endrick la saison prochaine et lui garantir du temps de jeu. Reste à savoir ce qu’en pensera José Mourinho, qui s’apprête à faire son grand retour sur le banc madrilène. Le jeune Brésilien participera aussi à la Coupe du monde 2026 avec le Brésil. S’il parvient à s’imposer et se montrer, il pourrait espérer mieux que l’OL si le Real Madrid décide encore de le prêter. Mais on n’en est pas encore là pour un joueur encore très jeune et qui a tout à prouver.