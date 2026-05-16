OM : En danger de mort, il raconte son calvaire

En août 2015, l’Olympique de Marseille pensait bien tenir le très gros coup du mercato avec la signature annoncée d’Erik Lamela. L’attaquant argentin était finalement resté à Tottenham contre toute attente.

« CONSEIL DU SOIR] Soyez patients, le mercato se termine à minuit. On est si bien ensemble, non ? » avait notamment publié l’Olympique de Marseille. Le potentiel transfert de l’attaquant argentin à l’Olympique de Marseille avait fait énormément de bruits dans les derniers jours du mercato. Au point de provoquer une réelle effervescence du côté de la cité phocéenne, qui voyait dans l’ancien joueur de River Plate et de l’AS Roma la future star du club. Taquin avec ses supporters, l’OM n’avait pas manqué de faire monter la sauce sur Twitter à l’époque avec un tweet à présent célèbre :avait notamment publié l’Olympique de Marseille.

Une publication que le CM de l’époque, Alban Lipp a certainement regrettée D’abord car ce tweet est devenu célèbre pour de mauvaises raisons, le transfert d’Erik Lamela ayant capoté à la dernière seconde. Mais aussi car cette anecdote plutôt amusante au premier abord aurait pu lui coûter très cher.

Ce dernier a effectivement avoué que le soir du dernier jour du mercato, après avoir publié ce tweet, l’ancien CM de l’OM avait été suivi sur la route et mis en grand danger par des supporters olympiens un peu trop excités. « Il y a le boulot de community-manager, et il y a le boulot de community-manager à l’Olympique de Marseille. C’est vraiment deux boulots différents. On a eu des informations pour annoncer l’arrivée d’un joueur qui, au final n’est jamais arrivé. On regarde la télé, Infosport+ dicte mon tweet à l’antenne en mode ‘c’est sur Lamela va arriver’. Nous ça nous faisait rigoler. Mais quand le président est descendu et nous dit ‘c’est terminé’, là on capte qu’on va avoir un problème. Ca n’a pas manqué… Je rentre dans ma voiture, je sors du centre d’entraînement, et là il y a des personnes qui m’attendent à l’entrée » a-t-il d'abord raconté avant de poursuivre.

« Je pars en direction de chez moi et là je vois que ça me suit, ils se mettent à mon niveau et ils mettent des gros coups de volant pour me faire sortir de la route. Ce tweet a provoqué tout ça. Je ne suis pas fâché avec Marseille, je continue de les suivre, je suis extrêmement proche du club. Par contre j’étais loin de me douter que community-manager à l’OM, ça pouvait être dangereux » a raconté Alban Lipp. Une anecdote qui fait froid dans le dos et qui prouve à quel point Marseille n’est pas une ville et un club comme les autres. Encore moins lorsqu’il s’agit de l’OM et de mercato.