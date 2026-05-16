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« C’est ça ton capitaine », Mbappé fait scandale

Kylian Mbappé16 mai , 11:30
parHadrien Rivayrand
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Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui cette saison avec le Real Madrid. Pour certains observateurs, comme Johan Micoud, le crack tricolore est devenu difficilement gérable.
Le Real Madrid s’apprête à boucler une saison sans le moindre titre. Forcément, la grogne est énorme du côté des supporters et observateurs du club merengue. De nombreux changements sont réclamés cet été. Certains aimeraient d’ailleurs voir Kylian Mbappé quitter le Real Madrid. L’aventure du génie français dans la capitale espagnole est, pour le moment, plus compliquée que prévu. Si ses statistiques individuelles restent très bonnes, ce n’est en revanche pas le cas sur le plan collectif, ni dans ses relations avec certains coéquipiers. Les récentes déclarations de Kylian Mbappé après la réception d’Oviedo ont d’ailleurs mis le feu aux poudres. Pour Johan Micoud, la situation n'est plus tenable et l’attaquant français ferait mieux de rapidement se remettre en question.

Mbappé taclé en direct par Micoud

Sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots concernant l’attitude de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain :
« Il continue en fait. Tant qu’il n’aura pas compris qu’il gagnera quand il aura les mecs avec lui, il n’aura jamais rien compris. Le problème, c’est qu’on dit qu’il est surdoué, qu’il est intelligent et qu’il voit tout avant tout le monde… Il a commencé à 17 ans, il en a 27 aujourd’hui et c’est toujours la même histoire. Je ne lui tape pas dessus. J’en ai rien à f*utre. Je vais aller me coucher ce soir et il n’y aura aucun problème que je dise ça ou pas.
Si j’étais son coéquipier, je deviendrais fou. Comment tu peux parler comme ça des autres joueurs qui sont avec toi ? (...) Le Barça gagnait parce qu’ils étaient tous ensemble. Mais lui n’a toujours pas compris. S’il n’évolue pas, dans 10 ans, on en reparlera de la même manière. Sauf s’il veut faire du golf ou du tennis. Là, il jouera tout seul et fera ce qu’il veut. Mais vous vous rendez compte de ses déclarations ? Et ça, c’est ton capitaine ? »

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Kylian Mbappé se trouve aujourd’hui à un tournant important de sa carrière. D’autant qu’une nouvelle Coupe du monde approche avec l'équipe de France. L’attaquant français ne devra pas passer à côté de cette échéance, sous peine de voir les critiques s’intensifier. Mais l’international tricolore a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait être l’homme fort d’une grande compétition internationale.
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Soyons réaliste, il y a 3 grands noms dans cette équipe en dehors de lui et ils le détestent tous (Vini, Jude, Valverde). Arrivés là tu fais quoi tu vire 1 ou 3 sachant que les 3 autres ont déjà gagné en LDC sans lui. Le reste de l'effectif est mid / neutre et suivra les ordres de n'importe qui.

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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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