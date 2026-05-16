« C’est ça ton capitaine », Mbappé fait scandale

Kylian Mbappé a beaucoup fait parler de lui cette saison avec le Real Madrid. Pour certains observateurs, comme Johan Micoud, le crack tricolore est devenu difficilement gérable.

Le Real Madrid s’apprête à boucler une saison sans le moindre titre. Forcément, la grogne est énorme du côté des supporters et observateurs du club merengue. De nombreux changements sont réclamés cet été. Certains aimeraient d’ailleurs voir Kylian Mbappé quitter le Real Madrid. L’aventure du génie français dans la capitale espagnole est, pour le moment, plus compliquée que prévu. Si ses statistiques individuelles restent très bonnes, ce n’est en revanche pas le cas sur le plan collectif, ni dans ses relations avec certains coéquipiers. Les récentes déclarations de Kylian Mbappé après la réception d’Oviedo ont d’ailleurs mis le feu aux poudres. Pour Johan Micoud, la situation n'est plus tenable et l’attaquant français ferait mieux de rapidement se remettre en question.

Mbappé taclé en direct par Micoud

Sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le consultant n’a en effet pas mâché ses mots concernant l’attitude de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain :

« Il continue en fait. Tant qu’il n’aura pas compris qu’il gagnera quand il aura les mecs avec lui, il n’aura jamais rien compris. Le problème, c’est qu’on dit qu’il est surdoué, qu’il est intelligent et qu’il voit tout avant tout le monde… Il a commencé à 17 ans, il en a 27 aujourd’hui et c’est toujours la même histoire. Je ne lui tape pas dessus. J’en ai rien à f*utre. Je vais aller me coucher ce soir et il n’y aura aucun problème que je dise ça ou pas.

Si j’étais son coéquipier, je deviendrais fou. Comment tu peux parler comme ça des autres joueurs qui sont avec toi ? (...) Le Barça gagnait parce qu’ils étaient tous ensemble. Mais lui n’a toujours pas compris. S’il n’évolue pas, dans 10 ans, on en reparlera de la même manière. Sauf s’il veut faire du golf ou du tennis. Là, il jouera tout seul et fera ce qu’il veut. Mais vous vous rendez compte de ses déclarations ? Et ça, c’est ton capitaine ? »

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Kylian Mbappé se trouve aujourd’hui à un tournant important de sa carrière. D’autant qu’une nouvelle Coupe du monde approche avec l'équipe de France. L’attaquant français ne devra pas passer à côté de cette échéance, sous peine de voir les critiques s’intensifier. Mais l’international tricolore a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait être l’homme fort d’une grande compétition internationale.