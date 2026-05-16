Ligue 1 : Le PSG recevra son trophée avant le derby

Cette fois c'est officiel, le PSG a une date et une heure pour la remise du trophée de champion de France 2025-2026. Ce sera avant le coup d'envoi du derby, dimanche contre le Paris FC.

Le Paris Saint-Germain est officiellement champion de France depuis sa victoire mercredi à Lens. Mais la question était désormais de savoir quand Luis Enrique et ses joueurs recevront le trophée qui symbolise ce titre. La possibilité qu'une cérémonie soit organisée au Parc des Princes a vite été oubliée, tout comme celle d'une remise du trophée à la mairie de Paris, même si les relations entre Nasser Al-Khelaifi et le nouveau maire de la capitale sont au beau fixe. Finalement, ce samedi, l'annonce a été faite que c'est dans l'heure qui précède le coup d'envoi du derby contre le Paris FC, dimanche à 21h au stade Jean-Bouin, que cette remise sera faite. Pour l'instant, aucun détail précis n'a été donné sur l'organisation de cette courte cérémonie et notamment la personnalité qui sera présente à cette occasion.

Les supporters du PSG priés d'arriver de bonne heure

A priori, il n’y aura pas de podium mis en place pour les coéquipiers de Marquinhos (...) La cérémonie et les célébrations seront donc relativement rapides puisque l’échauffement de l’ensemble des joueurs commence à 20h30, ce qui laisse une petite trentaine de minutes pour remettre le trophée », précise, de son côté, . Le quotidien francilien confirme que les dirigeants du Paris Football Club ont bien refusé que le trophée de champion de France soit remis après la rencontre, dans la mesure où l'autre club de la capitale a aussi prévu une petite fête avec ses supporters au coup de sifflet final de la dernière rencontre de la saison. De son côté, le Paris Saint-Germain, qui a obtenu 1.000 places pour ses supporters à Jean-Bouin, a demandé à ces derniers d'arriver une heure en avance dans le parcage installé dans le stade voisin du Parc des Princes afin d'assister à cette cérémonie. «», précise, de son côté, Le Parisien Le quotidien francilien confirme que les dirigeants du Paris Football Club ont bien refusé que le trophée de champion de France soit remis après la rencontre, dans la mesure où l'autre club de la capitale a aussi prévu une petite fête avec ses supporters au coup de sifflet final de la dernière rencontre de la saison.

L'hypothèse d'une autre fête pour le PSG dans les jours qui viennent a également été rapidement zappée. Luis Enrique souhaite que ses joueurs prennent un peu de repos, puis il sera temps de préparer la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, dans deux semaines jour pour jour à Budapest. Si Paris décroche sa deuxième étoile, il sera alors temps de fêter une saison encore une fois historique.