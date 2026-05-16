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Eduardo Camavinga

PSG : Luis Enrique rêve d'un banni de Deschamps

PSG16 mai , 10:00
parMehdi Lunay
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Eduardo Camavinga n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial. Le dernier épisode d'une saison cauchemardesque pour lui. Le milieu français est proche de quitter le Real pour se relancer. Le PSG est sur les rangs pour l'accueillir.
Précieux au Real Madrid il y a peu, au milieu de terrain voire en défense, Eduardo Camavinga s'est effondré en moins d'un an. Le Français a livré des prestations décevantes cette saison, quittant le onze madrilène à de nombreuses reprises. Le point d'orgue fut son exclusion idiote face au Bayern en Ligue des champions. Une méforme qui lui a coûté le Mondial 2026. Didier Deschamps ne l'a pas inclus dans sa liste des 26 appelés avec l'Equipe de France. Camavinga va devoir changer d'air pour relancer sa carrière.

Le PSG convoite Eduardo Camavinga

C'est déjà le souhait du Real Madrid qui met en vente l'ancien rennais sans attendre. Ce dernier n'a pas encore approuvé à 100% cette option mais il y réfléchit sérieusement. Camavinga et son entourage regardent du côté de l'Angleterre pour trouver un nouveau club. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait lui offrir une porte de sortie convenable au mercato. Le club parisien convoite le joueur de 23 ans selon les informations du quotidien AS.
Le Français n'a pas d'autre choix au mercato puisque le PSG serait son unique prétendant en Europe à l'heure actuelle. L'ancien rennais apporterait de la densité physique au milieu, incarnant le renfort tant attendu par Luis Enrique dans ce secteur. Un plan rêvé pour Camavinga, lequel peut s'inspirer d'Ousmane Dembélé. En échec à Barcelone, l'attaquant est devenu Ballon d'Or à Paris. La principale inconnue sera son prix. Le Real Madrid ne le bradera pas et demandera plusieurs dizaines de millions d'euros. A voir si les dirigeants parisiens seront aussi généreux que le veulent leurs rivaux espagnols.
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Soyons réaliste, il y a 3 grands noms dans cette équipe en dehors de lui et ils le détestent tous (Vini, Jude, Valverde). Arrivés là tu fais quoi tu vire 1 ou 3 sachant que les 3 autres ont déjà gagné en LDC sans lui. Le reste de l'effectif est mid / neutre et suivra les ordres de n'importe qui.

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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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