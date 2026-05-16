PSG : Luis Enrique rêve d'un banni de Deschamps

Eduardo Camavinga n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour le Mondial. Le dernier épisode d'une saison cauchemardesque pour lui. Le milieu français est proche de quitter le Real pour se relancer. Le PSG est sur les rangs pour l'accueillir.

Précieux au Real Madrid il y a peu, au milieu de terrain voire en défense, Eduardo Camavinga s'est effondré en moins d'un an. Le Français a livré des prestations décevantes cette saison, quittant le onze madrilène à de nombreuses reprises. Le point d'orgue fut son exclusion idiote face au Bayern en Ligue des champions. Une méforme qui lui a coûté le Mondial 2026. Didier Deschamps ne l'a pas inclus dans sa liste des 26 appelés avec l'Equipe de France. Camavinga va devoir changer d'air pour relancer sa carrière.

Le PSG convoite Eduardo Camavinga

AS. C'est déjà le souhait du Real Madrid qui met en vente l'ancien rennais sans attendre. Ce dernier n'a pas encore approuvé à 100% cette option mais il y réfléchit sérieusement. Camavinga et son entourage regardent du côté de l'Angleterre pour trouver un nouveau club. Cependant, le Paris Saint-Germain pourrait lui offrir une porte de sortie convenable au mercato . Le club parisien convoite le joueur de 23 ans selon les informations du quotidien

Le Français n'a pas d'autre choix au mercato puisque le PSG serait son unique prétendant en Europe à l'heure actuelle. L'ancien rennais apporterait de la densité physique au milieu, incarnant le renfort tant attendu par Luis Enrique dans ce secteur. Un plan rêvé pour Camavinga, lequel peut s'inspirer d'Ousmane Dembélé. En échec à Barcelone, l'attaquant est devenu Ballon d'Or à Paris. La principale inconnue sera son prix. Le Real Madrid ne le bradera pas et demandera plusieurs dizaines de millions d'euros. A voir si les dirigeants parisiens seront aussi généreux que le veulent leurs rivaux espagnols.