OM : Un accord proposé à McCourt

Une semaine après avoir été écarté du groupe marseillais, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour pour la réception du Stade Rennais. L'occasion pour lui de faire ses adieux définitifs à l'OM et au Vélodrome.

L'Équipe à la veille du dernier match de la saison de Ligue 1. Même s'il a fait un gros effort financier pour revenir l'été dernier à l'OM, alors qu'il gagnait très bien sa vie en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang touche tout de même 350.000 euros par mois. S'il est loin des 500.000 euros empochés par Pierre-Emile Hojbjerg, le joueur de 36 ans constitue une lourde charge pour Pierre-Emerick Aubameyang ne sait pas s'il sera titulaire avec l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome contre l'OM, mais l'attaquant international gabonais s'apprête probablement à vivre ces dernières minutes avec le club phocéen. Sous contrat encore un an avec Marseille, et sans que cela ait à voir avec la sanction qu'il a reçue le week-end dernier , le départ d'Aubameyang est évoqué dansà la veille du dernier match de la saison de Ligue 1. Même s'il a fait un gros effort financier pour revenir l'été dernier à l'OM, alors qu'il gagnait très bien sa vie en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang touche tout de même 350.000 euros par mois. S'il est loin des 500.000 euros empochés par Pierre-Emile Hojbjerg, le joueur de 36 ans constitue une lourde charge pour un club qui ne jouera pas la prochaine Ligue des champions et dont les comptes sont dans le rouge

L'OM prêt à accepter l'offre d'Aubameyang

Du côté du quotidien sportif, on affirme que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait rendre service à l'Olympique de Marseille en libérant de la masse salariale. Mais en contrepartie, Frank McCourt devra libérer l'attaquant de sa dernière année de contrat avec l'OM. Autrement dit, Aubameyang veut pouvoir signer où il le souhaite et cela sans indemnité de transfert pour Marseille, tandis que le club dirigé par Stéphane Richard fera l'économie du salaire du joueur. Sachant que lors du dernier mercato d'hiver, Pablo Longoria avait reçu et refusé des offres venues d'Espagne, et notamment du Betis Séville et de l'Atlético de Madrid, l'Olympique de Marseille pourrait toutefois prendre un pourcentage sur un possible transfert. Tout cela alors que la valeur de PAE est tombée à 3 millions d'euros. Frank McCourt va donc devoir trancher.

Aubameyang à l'écoute du marché

Cette saison, le natif de Laval a tout de même marqué neuf buts et signé six passes décisives toutes compétitions confondues. S'il ne s'agit évidemment pas de la meilleure saison de sa carrière, Pierre-Emerick Aubameyang peut rendre encore service à de nombreuses équipes. Mais à priori ce ne sera plus l'Olympique de Marseille et le match contre Rennes risque donc d'être son jubilé à l'OM.