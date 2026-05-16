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PSG : Une annonce décisive pour Bernardo Silva

PSG16 mai , 12:40
parHadrien Rivayrand
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Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été potentiellement animé sur le marché des transferts. Le club de la capitale est à la recherche de bonnes opportunités, et Bernardo Silva pourrait bien en faire partie.
Le Paris Saint-Germain reste un club à surveiller de près sur le marché des transferts. Si les Parisiens se montrent relativement calmes depuis quelques mois sous l’impulsion de Luis Enrique, ils devraient tout de même conclure quelques mouvements intéressants cet été. Le PSG ne souhaite plus dépenser des sommes excessives et privilégie désormais des opportunités plus ciblées. Les dirigeants parisiens pourraient donc se positionner sur des joueurs en fin de contrat ou accessibles à moindre coût. C’est notamment le cas de Bernardo Silva, en partance de Manchester City.

Bernardo Silva, le PSG dans le coup 

Selon les dernières informations de La Stampa, le club de la capitale est bien dans la course pour recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais à l’heure actuelle, c’est la Juventus qui tient la corde. Le club turinois aurait déjà proposé un contrat de 8 millions d’euros par saison à Bernardo Silva. Cependant, pour finaliser l’opération, la Juventus devra impérativement valider sa qualification pour la Ligue des champions, sans quoi l’arrivée du Portugais pourrait être sérieusement compromise.
Outre le PSG et la Juventus, le FC Barcelone est également dans le coup. Bernardo Silva aura donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau. Même si des clubs saoudiens restent à l’affût, le joueur de Manchester City ne semble pas encore totalement convaincu par cette destination pour le moment.

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Le Paris Saint-Germain ne fait pas de la venue de Bernardo Silva une priorité absolue, mais le contexte pourrait rapidement évoluer en sa faveur. L’arrivée du milieu portugais représenterait un plus pour le système de Luis Enrique, surtout avec un style de jeu qui correspond parfaitement aux exigences du coach espagnol.
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Soyons réaliste, il y a 3 grands noms dans cette équipe en dehors de lui et ils le détestent tous (Vini, Jude, Valverde). Arrivés là tu fais quoi tu vire 1 ou 3 sachant que les 3 autres ont déjà gagné en LDC sans lui. Le reste de l'effectif est mid / neutre et suivra les ordres de n'importe qui.

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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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