PSG : Une annonce décisive pour Bernardo Silva

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un été potentiellement animé sur le marché des transferts. Le club de la capitale est à la recherche de bonnes opportunités, et Bernardo Silva pourrait bien en faire partie.

Le Paris Saint-Germain reste un club à surveiller de près sur le marché des transferts. Si les Parisiens se montrent relativement calmes depuis quelques mois sous l’impulsion de Luis Enrique, ils devraient tout de même conclure quelques mouvements intéressants cet été. Le PSG ne souhaite plus dépenser des sommes excessives et privilégie désormais des opportunités plus ciblées. Les dirigeants parisiens pourraient donc se positionner sur des joueurs en fin de contrat ou accessibles à moindre coût. C’est notamment le cas de Bernardo Silva, en partance de Manchester City.

Bernardo Silva, le PSG dans le coup

Selon les dernières informations de La Stampa, le club de la capitale est bien dans la course pour recruter l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais à l’heure actuelle, c’est la Juventus qui tient la corde. Le club turinois aurait déjà proposé un contrat de 8 millions d’euros par saison à Bernardo Silva. Cependant, pour finaliser l’opération, la Juventus devra impérativement valider sa qualification pour la Ligue des champions, sans quoi l’arrivée du Portugais pourrait être sérieusement compromise.

Outre le PSG et la Juventus, le FC Barcelone est également dans le coup. Bernardo Silva aura donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière au plus haut niveau. Même si des clubs saoudiens restent à l’affût, le joueur de Manchester City ne semble pas encore totalement convaincu par cette destination pour le moment.

Le Paris Saint-Germain ne fait pas de la venue de Bernardo Silva une priorité absolue, mais le contexte pourrait rapidement évoluer en sa faveur. L’arrivée du milieu portugais représenterait un plus pour le système de Luis Enrique, surtout avec un style de jeu qui correspond parfaitement aux exigences du coach espagnol.