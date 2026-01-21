ICONSPORT_281116_0070

Le PSG et Leipzig prennent rendez-vous pour Diomandé

PSG21 janv. , 22:00
parCorentin Facy
0
Intéressé par Yan Diomandé, le PSG a bien l’intention de se rapprocher du RB Leipzig l’été prochain pour un potentiel transfert de l’international ivoirien.
L’été prochain pourrait marquer un vrai tournant dans l’histoire récente du Paris Saint-Germain. Très calme sur le marché des transferts depuis plusieurs mois, le club de la capitale pourrait opérer une petite révolution. On ne parle pas ici d’un chamboulement total de l’effectif, mais de quelques départs importants qui seront évidemment compensés. En premier lieu, celui de Bradley Barcola.
L’ailier gauche du PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club Bleu et Rouge pour prolonger et suscite de vifs intérêts, notamment en Premier League où Liverpool et Arsenal sont très intéressés. Pour compenser un éventuel départ de l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais, le Paris SG a coché le nom de Yan Diomandé. L’ailier de 19 ans évoluant au RB Leipzig a une cote phénoménale en Europe.
Le compte spécialisé PSG Inside Actu confirme les rumeurs sorties ces dernières heures : le champion d’Europe en titre a bien l’intention de se mêler à la lutte. Mais pour Yan Diomandé, il faudra être patient car un départ cet hiver est exclu par le RB Leipzig. « Confirmation : Le PSG est bien à l’affût pour Yan Diomande (19 ans). Le RB Leipzig ferme la porte pour janvier sauf si grosse offre. Mais attention… plusieurs cadors européens (Liverpool, Chelsea ou Barcelone) sont déjà en embuscade pour l’été. Luis Enrique est OK » a publié le compte spécialisé sur le mercato du Paris Saint-Germain, confirmant donc les informations de la presse anglaise et allemande des derniers jours.
Reste maintenant à voir si Luis Campos et Luis Enrique accélèreront sur un dossier qui dépend sans doute en partie des éventuels départs. Une chose est en tout cas certaine, le PSG et les autres courtisans de Yan Diomandé devront faire un sacré effort financier pour le recruter. Ces derniers jours, le club allemand a publiquement fait savoir qu’il n’écouterait même pas les offres en-dessous de 100 millions d’euros pour son talentueux international ivoirien.

