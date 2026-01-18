Diomandé au PSG, Leipzig fixe sa condition

ICONSPORT_280914_0178
Le PSG a des vues sur de grosses pépites et pourrait tenter sa chance dès l’été prochain. Parmi les joueurs qui séduisent particulièrement le club de la capitale : Yan Diomandé.
L’été prochain, le PSG devrait connaître de nombreux changements importants. Si les champions d’Europe souhaitent continuer à miser sur l’avenir et prolonger certains cadres, d’autres pourraient décider de partir, ouvrant la voie à des arrivées majeures au Parc des Princes. Luis Enrique a déjà quelques pistes en tête pour renforcer son groupe. Malheureusement pour lui, elles ne seront pas bon marché. En Allemagne, du côté de Leipzig, Yan Diomandé est un joueur suivi de près par le Paris Saint-Germain.

Leipzig prêt à se battre 

Après la lourde défaite de Leipzig ce week-end face au Bayern Munich (5-1) en Bundesliga, le patron de Red Bull et président du conseil de surveillance, Oliver Mintzlaff, s’est exprimé sur l’avenir de l’Ivoirien sur Sky. S’il reconnaît qu’il sera difficile de conserver le joueur de 19 ans, il a également adressé un message clair aux clubs intéressés, dont le PSG :
« On ne peut pas se séparer d’un joueur aussi jeune après seulement un an. Le RB Leipzig s’est bâti ces dernières années de manière à ce que même les meilleurs joueurs puissent rester durablement. La vérité, c’est que le RB Leipzig est un club ambitieux de Bundesliga, mais il existe aussi d’autres grands clubs. En tant que président du conseil de surveillance, je dirais qu’il sera encore là la saison prochaine, même si une offre de 80 ou 90 millions d’euros arrivait. »

Vous l’aurez compris, Leipzig n’examinera pas d’offres en dessous de 100 millions d’euros pour laisser partir Yan Diomandé, comme l’a confirmé Bild. Outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, Liverpool, Manchester United et Arsenal sont également sur le coup, promettant ainsi une belle bataille pour l’un des joueurs les plus cotés sur le marché des transferts actuellement.
