Le PSG et le Barça en guerre pour une pépite malienne

Le PSG a déjà quelques idées en tête pour renforcer son effectif dans les prochains mois. Le club de la capitale apprécie tout particulièrement le profil d’Aboubacar Maiga.

Luis Enrique souhaite mener à bien son projet au PSG et n’a pas changé d’avis concernant les profils qu’il veut voir débarquer dans la capitale. L’été prochain, Paris cherchera donc de jeunes talents sur le marché des transferts. Les champions d’Europe ont déjà coché quelques noms, et Aboubacar Maiga en fait partie. Le crack malien de 16 ans évolue actuellement à l’Africa Football Academy, mais multiplie les essais afin de trouver son prochain club en Europe. D’ailleurs, il revient tout juste d’un essai avec le PSG. Maiga ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il va prochainement se rendre à Barcelone pour effectuer un test avec le Barça.

Le PSG grillé par le Barça ?

Selon les informations d’Africa Foot, le club catalan est en effet déterminé à recruter le milieu offensif et ainsi devancer le PSG. L’essai de Maiga aura lieu après la Coupe d’Afrique des nations U17, qui se déroulera au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026. Le Barça a scellé il y a peu un partenariat avec l’Africa Football Academy, ce qui pourrait jouer en sa faveur pour attirer Aboubacar Maiga. Le PSG devra sortir ses meilleurs arguments pour inverser la tendance et espérer recruter le jeune Malien.

Ces dernières années, le Barça et le Paris Saint-Germain sont plus que jamais en concurrence sur le marché des transferts. Le club catalan mise notamment sur les jeunes talents pour préparer l’avenir, alors que ses finances restent fragiles. On en saura plus sur l’avenir de Maiga après son essai avec le Barça l’été prochain. Il aura en tout cas l’embarras du choix pour lancer sa carrière en Europe avec deux mastodontes intéressés par son profil.