EdF : Trois joueurs mettent la France en danger

Le premier match amical de la France contre la Côte d’Ivoire jeudi n’a pas rassuré sur la solidité défensive des Bleus. Trois joueurs sont déjà pointés du doigt : Ibrahima Konaté, Jules Koundé et Lucas Digne.

Réaction attendue dès ce lundi. L’équipe de France n’a pas vraiment entamé sa préparation de la meilleure façon en s’inclinant face à la Côte d’Ivoire jeudi en match amical à la Beaujoire. Un résultat anecdotique pour beaucoup d’observateurs, Didier Deschamps ayant procédé à dix changements durant la rencontre et les Parisiens (Dembélé, Doué) n’ayant pas joué. Reste que ce premier test face aux Ivoiriens a mis en avant certaines faiblesses de l’équipe de France, notamment sur le plan défensif.

Le match face à l’Irlande du Nord ce lundi à Lille sera important pour se rassurer sur ce point. Sur les ondes de RMC, Florent Gautreau a notamment témoigné de son inquiétude sur la solidité de la défense française à dix jours de son premier match au Mondial. Des joueurs tels qu’Ibrahima Konaté, Jules Koundé ou encore Lucas Digne ne l’ont par exemple pas rassuré.

« A l’Euro 2024, il n’y avait pas de satisfaction en attaque, l’équipe était triste offensivement mais elle était très solide défensivement. C’était des rocs, il n’y avait aucune possibilité de passer à côté sur ce plan. Là, ce n’est pas le cas. Il y a une grosse incertitude sur Saliba. S’il n’est pas là au début du Mondial, ce n’est pas du tout de la même histoire car Konaté, ça fait une dizaine de mois qu’il n’est plus le Konaté qu’on a connu. Mais en plus de ça, il y a les côtés. Emerse Faé a dit après le match qu’il avait identifié le problème de la France sur les côtés : on l’a vu » a d'abord lancé Florent Gautreau avant de poursuivre.

Une défense qui fait peur avant le Mondial

« On parle de la gauche, mais moi j’ai vu aussi un problème à droite. Koundé ne m’a pas convaincu sur ses premières interventions, il fait beaucoup d’erreur, il n’est pas très concentré. Moi j’ai envie de voir du Zaïre-Emery là-dedans. A gauche, je n’ai pas été convaincu par Digne en doublure de Théo Hernandez. Quand on rajoute ce que j’ai dis sur la charnière centrale, le constat c’est qu’on va prendre des buts » a analysé le consultant de l’After Foot.