Un stade de 90.000 places pour le PSG ? Réponse dans un an

lyonnais et j'ai mis oui
Comme chaque année au printemps…👍
La justice brésilienne est tellement bonne qu'elle n'a pas convoqué l'OL. La base de la justice c'est le contradictoire. Là, tu avais une seule partie en présence. Facile dans ce cas d'avoir gain de cause...
tu as raison seul bémol c'est 1 derby
Un "privilége " c'est personnel , là toute la L1 profite de nos points UEFA Et les Kita cela fait des années qu'ils sont de leurs poches . On ne peut pas aimé ces personnes mais quel solution réelle d'aprés ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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Ben Jacobs va un peu vite mais c'est pas vraiment l'essentiel de son article givemesport.com/psg-luis-enriq…
"au plus tard" c'est une belle marge de sécurité mais ça pourrait advenir si les discussions sont vraiment sérieuses avec la Ville de Paris. Quant à 90000 places, c'est un idéal mais l'hypothèse de travail est bien 80000.