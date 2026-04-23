Un stade de 90.000 places pour le PSG ? Réponse dans un an

L'élection d'Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris a relancé le dossier du stade pour le PSG. Un rachat du Parc des Princes est de nouveau possible mais le club n'exclut pas la construction d'une nouvelle enceinte. La décision finale pourrait attendre un an.

Où jouera le Paris Saint-Germain dans le futur ? A Poissy, à Massy ou au Parc des Princes ? Il y a quelques mois encore, les dirigeants du PSG étaient décidés à déménager. Guidée par Anne Hidalgo, la mairie de Paris refusait de leur vendre la célèbre enceinte située dans le quartier d'Auteuil. Les Parisiens ont donc fait le tour des communes franciliennes pour accueillir le terrain d'un nouveau grand stade. Cette donne a toutefois changé depuis mars et les élections municipales. Successeur d'Anne Hidalgo à la mairie, Emmanuel Grégoire est plus ouvert sur une vente du Parc des Princes.

Une année de réflexion pour le stade

Le courant passe de nouveau entre les élus parisiens et le PSG. De quoi abandonner le projet d'un nouveau stade ? Pas tout à fait. L'option d'un départ reste sous le coude pour Nasser Al-Khelaifi. C'est ce que confirme le journaliste anglais Ben Jacobs. La patience sera de mise pour les dirigeants parisiens qui se donnent jusqu'à l'été 2027 maximum pour choisir entre rester au Parc ou bâtir un stade plus grand et moderne que l'actuel.

« Si un accord n’est pas trouvé avec la mairie de Paris, le PSG a plusieurs options réalistes pour construire un nouveau stade proche de leur académie à Poissy ou à Massy, Essonne, à 15 kilomètres au sud de Paris. Là-bas un site pour un stade de 90 000 places est disponible. Une décision pour le stade du PSG est attendue pour l’été 2027 au plus tard », écrit la plume du site Give me sport dans un article. Une manière de pouvoir négocier sereinement avec la mairie et trouver d'ici-là la meilleure solution possible pour les supporters attachés au Parc des Princes.