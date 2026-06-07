La France n'a plus les moyens, adieu le Mondial

Si la France a organisé les Jeux Olympique de 2024 avec la réussite populaire que l'on connaît, notre pays n'est plus en mesure de répondre aux exigences financières de la FIFA pour accueillir le Mondial de football. Désormais, il va falloir se regrouper.

Gianni Infantino a décidé de faire de la Coupe du monde de football une énorme machine à cash, et le patron de la FIFA n'a aucun état d'âme sur ce sujet. Alors que le Mondial partagé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique va rapporter autour de 11 milliards d'euros, même si les stades ne sont pas combles, l'instance mondiale du football veut appuyer sur l'accélérateur. On le sait déjà, dans quatre ans, l'Espagne, le Portugal et le Maroc se partageront la compétition, avec des matchs également prévus en Amérique du Sud. Puis en 2034, ce sera à l'Arabie saoudite qui accueillera la Coupe du monde, le pays ayant les moyens de remplir le cahier des charges de la FIFA. Mais concernant la France, il faut désormais regarder avec émotion 1998 car ce n'est pas demain la veille que notre pays organisera le Mondial.

La France ne peut plus rêver

Pour la Tribune Dimanche, il est même clair que désormais la France n'a plus les moyens de répondre aux demandes de la FIFA, laquelle exige des stades XXL et des droits TV colossaux pour recevoir les 48 pays qui disputent le Mondial. Un constat terrible, mais que la Fédération Française de Football ne peut que constater, au moment où financièrement elle n'est pas non plus au top de la forme. « Et si la France reproduisait la magie de Paris 2024 le temps d’une Coupe du monde de football ? La perspective est séduisante mais relève du fantasme, un constat partagé jusqu’au sommet de la Fédération française (FFF). Les standards désormais imposés par la FIFA pour générer toujours plus de revenus rendent la reine des compétitions inaccessible pour notre pays », constate l'hebdomadaire.

La seule possibilité pour notre pays d'accueillir des matchs de la Coupe du monde sera donc de partager l'organisation avec d'autres nations, comme l'avait fait l'UEFA lors de l'Euro 2020, qui a été co-organisé par onze pays. Pour l'instant, cela n'a pas encore été évoqué, puisque la FIFA a déjà validé les pays hôtes pour 2030 et 2034, mais forcément Gianni Infantino devrait rapidement se poser la question.