Parc des Princes : Il appelle Paris à la révolte contre le Qatar

Emmanuel Grégoire pousse fort pour que le PSG achète le Parc des Princes et s'y installe définitivement. Mais le maire de Paris ne fait pas l'unanimité dans la capitale et des voix commencent à s'élever contre ce projet.

Après le départ d'Anne Hidalgo, son successeur a rapidement renoué le contact avec Nasser Al-Khelaifi, lequel était durablement fâché avec la désormais ancienne maire de Paris. Fan du Paris Saint-Germain, Emmanuel Grégoire veut que le PSG fasse du Parc des Princes son stade et pour cela il a même lancé la procédure qui pourrait aboutir à une vente de l'enceinte de la porte de Saint-Cloud. Pour le président du Paris SG, c'est évidemment une excellente chose, même si du côté des doubles champions d'Europe on travaille toujours sur les deux autres dossiers en lice, à savoir Massy et Poissy. Tandis que les supporters parisiens souhaitent que leur club s'offre le Parc des Princes. Et que rapidement les travaux débutent pour le rénover et l'agrandir, d'autres élus parisiens montent au créneau et regrettent l'attitude d'Emmanuel Grégoire, dont ils estiment qu'il est désormais aux ordres du Qatar.

Le Parc des Princes fait toujours des vagues à Paris

Conseiller de Paris et du 18e arrondissement, coprésident du groupe Nouveau Paris Populaire et cofondateur les Verts Populaires, Émile Meunier a lui attaqué bille en tête le maire socialiste de Paris. « Grande inquiétude sur l’avenir du Parc des Princes : la victoire du PSG semble avoir aveuglé tout le monde à l’Hôtel de Ville. Ils entrent en négociations avec des requins des affaires (le fonds souverain qatari), sans expérience ni équipe de négociations sérieuse, portés par l’euphorie du moment. Nous sommes propriétaires d’un équipement public majeur. Notre rôle est de défendre les intérêts des Parisiennes et des Parisiens. L'émotion passe. Les décisions patrimoniales, elles, engagent Paris pour des décennies », fulmine l'élu parisien.

Parmi les nombreuses données dont Nasser Al-Khelaïfi doit tenir compte, il y a forcément l'aspect juridique. Et la possibilité que les attaques soient nombreuses contre la vente et la réhabilitation du Parc des Princes au Paris Saint-Germain existe sérieusement, sur fond de rivalité politique. En sortant du bois dès maintenant, Emile Meunier envoie un signal très négatif au PSG, qui pourrait trancher définitivement à l'automne prochain.