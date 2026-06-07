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Didier Deschamps

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Equipe de France07 juin , 18:30
parHadrien Rivayrand
8
L'équipe de France se rapproche doucement mais sûrement de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Bixente Lizarazu espère que Didier Deschamps fera les bons choix.
L'équipe de France rêve de décrocher une nouvelle étoile mondiale dans quelques semaines. La mission s'annonce toutefois particulièrement compliquée pour les hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français a néanmoins la chance de pouvoir compter sur une génération de joueurs très talentueux.
Pour espérer aller au bout, il devra faire des choix forts afin d'aligner la meilleure équipe possible. L'équipe de France sera notamment observée de près par Bixente Lizarazu, qui nourrit de grandes attentes. L'ancien champion du monde a d'ailleurs déjà son onze idéal en tête pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Deschamps attendu au tournant 

Présent sur le plateau de Téléfoot ces dernières heures, le champion du monde 1998 a en effet livré sa vision des choses pour les Bleus :
« Konaté est un peu fébrile en ce moment. L'association Saliba-Upamecano me paraît évidente. Même si Koundé n'a pas réalisé sa meilleure saison, cela reste une valeur sûre pour moi. Et je choisis Digne plutôt que Théo Hernandez.
Théo n'a pas retrouvé la fougue qu'ont aujourd'hui des joueurs comme Hakimi ou Nuno Mendes, alors qu'il l'avait auparavant. Je préfère la stabilité de Digne. Au milieu de terrain, il y a énormément de concurrence. Manu Koné a franchi un cap. (...) En attaque, les options sont nombreuses. Il ne faut pas les enfermer dans des positions figées, ils doivent constamment permuter. »
Le onze idéal de Lizarazu :
Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Tchouaméni, Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

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Didier Deschamps devra prendre des décisions qui ne feront pas l'unanimité. La concurrence est féroce à tous les postes et son onze pourrait encore évoluer si certains joueurs ne donnent pas pleinement satisfaction dans les semaines à venir.
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Derniers commentaires

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

jr : "plus 20% sur une éventuelle plus-value future". Pas sur le prix total. 65 - 34 = 31. 20 % de 31 = 6,2 M€.

Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

Oui 20% de 65 ça fait 13 ou alors j ai rien compris

EdF : Lizarazu alerte Deschamps

Lizarazu n'a k aller passer ses diplômes d'entraîneur ô lieu d'être assis entrain de manger l'argent des abonnés et de donner des leçons à Deschamps kom bcp d'autres personnes

LOSC : Davide Ancelotti plutôt qu'un coach français, il est scandalisé

Vous êtes kom domenech d k'on est pas français on doit pas entrainer en France Sage ossi était kom lui personne ke connaissait wé ke blm espèce d'imbécile et donneur de leçons t'as fait koi kom entraîneur dit moi 0 pointé

EdF : Cherki sur le banc, Dembélé de retour, la compo probable des Bleus

Logique. En revanche l'équipe me paraît trop offensive face à de gros calibres. Nos latéraux sont trop faibles. Je sortirais olise ou Doue pour mettre WZE. On va se faire trouer face au gros au milieu et sur les ailes

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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