EdF : Lizarazu alerte Deschamps

L'équipe de France se rapproche doucement mais sûrement de son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Bixente Lizarazu espère que Didier Deschamps fera les bons choix.

L' équipe de France rêve de décrocher une nouvelle étoile mondiale dans quelques semaines. La mission s'annonce toutefois particulièrement compliquée pour les hommes de Didier Deschamps. Le sélectionneur français a néanmoins la chance de pouvoir compter sur une génération de joueurs très talentueux.

Pour espérer aller au bout, il devra faire des choix forts afin d'aligner la meilleure équipe possible. L'équipe de France sera notamment observée de près par Bixente Lizarazu, qui nourrit de grandes attentes. L'ancien champion du monde a d'ailleurs déjà son onze idéal en tête pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Deschamps attendu au tournant

Présent sur le plateau de Téléfoot ces dernières heures, le champion du monde 1998 a en effet livré sa vision des choses pour les Bleus :

« Konaté est un peu fébrile en ce moment. L'association Saliba-Upamecano me paraît évidente. Même si Koundé n'a pas réalisé sa meilleure saison, cela reste une valeur sûre pour moi. Et je choisis Digne plutôt que Théo Hernandez.

Théo n'a pas retrouvé la fougue qu'ont aujourd'hui des joueurs comme Hakimi ou Nuno Mendes, alors qu'il l'avait auparavant. Je préfère la stabilité de Digne. Au milieu de terrain, il y a énormément de concurrence. Manu Koné a franchi un cap. (...) En attaque, les options sont nombreuses. Il ne faut pas les enfermer dans des positions figées, ils doivent constamment permuter. »

Le onze idéal de Lizarazu :

Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Tchouaméni, Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

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Didier Deschamps devra prendre des décisions qui ne feront pas l'unanimité. La concurrence est féroce à tous les postes et son onze pourrait encore évoluer si certains joueurs ne donnent pas pleinement satisfaction dans les semaines à venir.