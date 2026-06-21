Le PSG est cash, Diomandé ne vaut pas 100 ME

Le PSG est à la recherche de nouveaux renforts offensifs cet été. Yan Diomandé figure parmi les profils les plus appréciés par les dirigeants parisiens, même si son prix refroidit les ardeurs du club.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas pressé d'accélérer son mercato . Luis Campos préfère attendre la fin de la Coupe du monde avant de passer à l'action sur plusieurs dossiers prioritaires. Cela n'empêche toutefois pas le club de la capitale d'avancer discrètement ses pions en coulisses.

Parallèlement, le PSG doit également anticiper d'éventuels départs, notamment dans le secteur offensif. Bradley Barcola fait partie des joueurs régulièrement annoncés sur le départ, ce qui pousse les dirigeants parisiens à préparer différentes alternatives. Parmi elles figure Yan Diomandé, considéré comme l'un des plus grands espoirs à son poste. Problème : Leipzig réclame plus de 100 millions d'euros pour céder son joueur.

Diomandé au PSG, ça coince

Selon les informations de PSGInside-Actus, la piste menant à l'international ivoirien s'est quelque peu refroidie ces derniers jours. La raison principale reste le montant réclamé par le club allemand. Les dirigeants parisiens ne souhaitent pas investir une telle somme sans conditions favorables ou garanties supplémentaires.

Au PSG, certains estiment qu'une opération de cette ampleur pourrait limiter la marge de manœuvre du club sur d'autres dossiers et déséquilibrer la stratégie de recrutement voulue par Luis Enrique. D'autant que la concurrence est particulièrement importante sur ce dossier.

Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich suivent également la situation de très près. Si Paris n'a pas définitivement abandonné l'idée de recruter Yan Diomandé, le club explore désormais d'autres pistes afin de ne pas dépendre d'un seul dossier.

À l'heure actuelle, Liverpool semble être le club le mieux placé pour accueillir le natif d'Abidjan. Les Reds sont prêts à formuler une offre supérieure à 100 millions d'euros afin de convaincre Leipzig de laisser partir son joyau de 19 ans.