PSG : 70 ME pour Bouaddi, Luis Campos va craquer

Le profil d’Ayyoub Bouaddi fait l’unanimité au PSG, qui pourrait se mêler à la lutte pour recruter le prodige marocain du LOSC. Sa valeur marchande a grimpé et atteint à présent 70 millions d’euros.

Ayyoub Bouaddi sort de deux saisons époustouflantes en Ligue 1 . A seulement 18 ans, le milieu de terrain formé dans le Nord a pris une incroyable dimension. Le natif de Senlis est en train de confirmer son potentiel à l’occasion de cette Coupe du monde 2026 qu’il dispute avec le Maroc. Les performances de Bouaddi avec les Lions de l’Atlas font logiquement le bonheur d’Olivier Létang, qui sait que la cote de son joueur est en train d’exploser à l’heure où des cadors européens tels que Barcelone, Arsenal ou encore le Bayern Munich sont très intéressés par sa venue.

Le Paris Saint-Germain suit aussi le dossier Ayyoub Bouaddi de longue date. Le club de la capitale ne s’est pas encore positionné de façon concrète jusqu’à présent mais cela pourrait arriver assez vite. Selon les échos du site Fichajes, le PSG n’a pas l’intention de rester inactif trop longtemps dans ce dossier. Luis Enrique et Luis Campos estiment que l’international marocain de 18 ans est totalement compatible avec la philosophie du club parisien et avec le style de jeu de l’entraîneur espagnol. Reste maintenant à savoir si le Paris SG acceptera de s’aligner sur les exigences du LOSC.

Le PSG prêt à lâcher 70 ME pour Bouaddi ?

Un an après avoir négocié le transfert de Lucas Chevalier pour 40 millions d’euros, les deux clubs devront cette fois trouver un accord à un niveau de prix bien supérieur. Les dirigeants lillois ont bien l’intention de profiter de la valeur marchande de leur joueur et de l’intérêt suscité par ce dernier pour récupérer le plus gros chèque possible. Selon le média espagnol, un départ pour moins de 70 millions d’euros est quasiment impossible. Au PSG de juger si cela correspond à la valeur réelle du joueur alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos mettent à présent un point d’honneur à ne plus surpayer les joueurs, même s’ils sont capables de signer un gros chèque quand le potentiel est à la hauteur de leurs attentes (Barcola, Doué).