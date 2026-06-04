Le PSG envoie 80 ME pour le chouchou de Luis Enrique

Luis Enrique a toujours en tête l'idée d'attirer de nouveaux joueurs motivés à l'idée de rejoindre le PSG. Gavi figure plus que jamais parmi les profils appréciés par l'entraîneur espagnol.

Le Paris Saint-Germain est désormais au travail afin de renforcer son effectif. Quelques ajustements devront être réalisés chez les champions d'Europe, notamment pour compenser les départs de certains joueurs en manque de temps de jeu.

Si le milieu de terrain parisien est déjà bien fourni, Luis Enrique nourrit encore certaines ambitions. L'Espagnol apprécie particulièrement le profil de Gavi et rêve de l'avoir sous ses ordres. Le jeune milieu du FC Barcelone ne sera toutefois pas facile à déloger de Catalogne, même si le PSG semble déterminé à tenter une nouvelle offensive pour convaincre les champions d'Espagne.

Gavi au PSG, enfin le bon moment ?

D'après Fichajes, les pensionnaires du Parc des Princes n'ont pas abandonné le dossier Gavi. Le PSG est même prêt à transmettre une offre de 80 millions d'euros au Barça pour s'attacher les services du joueur de 21 ans.

Très attaché au club catalan, Gavi pourrait malgré tout étudier sérieusement l'opportunité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'apprécie énormément et pourrait lui offrir un rôle majeur. Un projet ambitieux, capable de lutter pour tous les trophées à court terme, alors que Barcelone peine davantage à retrouver les sommets européens ces dernières saisons.

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Le média espagnol ajoute que le PSG serait confiant quant à ses chances de recruter Gavi cet été. De son côté, le Barça se préparerait à tous les scénarios concernant son milieu de terrain. Les dirigeants catalans souhaitent également se montrer actifs sur le marché des transferts et pourraient être tentés par une vente importante afin de dégager de nouvelles liquidités.

Avant d'en savoir plus sur son avenir, Gavi aura à cœur de réaliser une grande Coupe du monde avec l'Espagne.