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Gavi

Le PSG envoie 80 ME pour le chouchou de Luis Enrique

PSG04 juin , 8:20
parHadrien Rivayrand
6
Luis Enrique a toujours en tête l'idée d'attirer de nouveaux joueurs motivés à l'idée de rejoindre le PSG. Gavi figure plus que jamais parmi les profils appréciés par l'entraîneur espagnol.
Le Paris Saint-Germain est désormais au travail afin de renforcer son effectif. Quelques ajustements devront être réalisés chez les champions d'Europe, notamment pour compenser les départs de certains joueurs en manque de temps de jeu.
Si le milieu de terrain parisien est déjà bien fourni, Luis Enrique nourrit encore certaines ambitions. L'Espagnol apprécie particulièrement le profil de Gavi et rêve de l'avoir sous ses ordres. Le jeune milieu du FC Barcelone ne sera toutefois pas facile à déloger de Catalogne, même si le PSG semble déterminé à tenter une nouvelle offensive pour convaincre les champions d'Espagne.

Gavi au PSG, enfin le bon moment ? 

D'après Fichajes, les pensionnaires du Parc des Princes n'ont pas abandonné le dossier Gavi. Le PSG est même prêt à transmettre une offre de 80 millions d'euros au Barça pour s'attacher les services du joueur de 21 ans.
Très attaché au club catalan, Gavi pourrait malgré tout étudier sérieusement l'opportunité de rejoindre le Paris Saint-Germain. Luis Enrique l'apprécie énormément et pourrait lui offrir un rôle majeur. Un projet ambitieux, capable de lutter pour tous les trophées à court terme, alors que Barcelone peine davantage à retrouver les sommets européens ces dernières saisons.

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Le média espagnol ajoute que le PSG serait confiant quant à ses chances de recruter Gavi cet été. De son côté, le Barça se préparerait à tous les scénarios concernant son milieu de terrain. Les dirigeants catalans souhaitent également se montrer actifs sur le marché des transferts et pourraient être tentés par une vente importante afin de dégager de nouvelles liquidités.
Avant d'en savoir plus sur son avenir, Gavi aura à cœur de réaliser une grande Coupe du monde avec l'Espagne.
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Le titre est excessif. Il me semble que désigner un arbitre qui te qualifie sur les 2 tours précédent est censé te favoriser et non ton adversaire.

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Dit toi que regarder un programme quel qu il soit aux etats unis, est juste une torture, tellement il y a de pubs toutes les 5min sans aucunes transitions...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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