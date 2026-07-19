Kylian Mbappé balance ses vérités

Kylian Mbappé balance ses vérités

Equipe de France19 juil. , 7:10
parClaude Dautel
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Auteur de deux des quatre buts français contre l'Angleterre, et désormais meilleur buteur de l'histoire du Mondial, Kylian Mbappé n'avait pas le coeur à fêter cela. Le capitaine de l'équipe de France était bien conscient de la première période nullissime des Bleus.
Kylian Mbappé n'avait pas le sourire au moment d'analyser le 6-4 pris par l'équipe de France face à l'Angleterre. Il est vrai que le joueur madrilène et ses coéquipiers ont probablement livré la pire première période de a longue histoire des Bleus. Au moment d'analyser cette rencontre, Kylian Mbappé a été cash et n'a pas voulu oublier les 45 premières minutes de cette rencontre, qui a finalement failli tourner à l'avantage de la France.

Mbappé pense avoir respecté le maillot

« Je pense qu'il y a deux périodes différentes. Pour la première, je peux comprendre que certains pensent que c'est du foutage de gueule et qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi, je dirais plutôt qu'on a été humains et malheureusement, on ne peut pas se permettre d'être humains. On était complètement sonnés, et je pense qu'ils nous ont bien réveillés. Et en deuxième mi-temps, on est redevenus des joueurs de haut niveau, des machines mentales qui n'ont plus de sentiments, donc on a réussi à gagner cette deuxième période. Mais on ne gagne pas et c'est dommage pour le coach. On voulait faire quelque chose pour lui, malheureusement la première mi-temps donne l'impression qu'on l'a laissé tomber, même si ce n'est pas ce qu'on voulait faire ressentir. Mais on veut le remercier pour tout ce qu'il a fait. Ce match ne va pas entacher la légende de Didier Deschamps », a confié, sur M6, Kylian Mbappé.
Concernant son record de buts, l'attaquant de l'équipe de France refuse de crier victoire trop vite, car il pense que Lionel Messi peut encore le détrôner ce dimanche à l'occasion de la finale entre l'Argentine et l'Espagne. « Leo marque tout le temps. En finale, il va marquer, c'est sûr. Moi, j'essaie d'aider mon équipe à marquer. C'est sûr que quand tu marques autant en Coupe du monde, ça te fait évoluer dans certaines sphères, mais j'aurais aimé ne pas être meilleur buteur de l'histoire et jouer la finale de dimanche. C'est bien pour l'héritage de se dire que j'ai été l'un de ces joueurs-là, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui traverse mon esprit », a reconnu Kylian Mbappé.
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