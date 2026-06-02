PSG : Accord total, Pacho prolonge à Paris

Taulier de la défense du PSG depuis son arrivée en provenance de Francfort il y a deux ans, Willian Pacho va prolonger en faveur du club parisien.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029, Willian Pacho va prolonger son contrat avec le club de la capitale française. Fabrizio Romano confirme qu’un accord total a été trouvé entre le champion d’Europe en titre et le défenseur équatorien, grand artisan des deux sacres du PSG en Ligue des Champions. Il s’agit à priori d’une prolongation d’une année, soit jusqu’en juin 2030, assortie d’une forte revalorisation salariale pour celui qui est devenu en deux ans l’un des joueurs les plus importants aux yeux de Luis Enrique.