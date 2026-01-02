20231106_170727
Chibuike Nwaiwu

Le PSG entre en contact avec un roc nigérian

PSG02 janv. , 12:00
parClaude Dautel
0
Le PSG avance tranquillement ses pions lors de ce mercato d'hiver, mais des contacts auraient déjà été pris avec l'entourage d'un défenseur central nigérian de 22 ans.
Le quotidien L'Equipe a révélé jeudi que le PSG travaillait sur le dossier de deux jeunes joueurs portugais, mais il est clair que le quotidien sportif ne connaît pas tous les secrets de Luis Campos. Le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a obligatoirement d'autres dossiers en cours afin de renforcer le Paris Saint-Germain. On le sait, les champions d'Europe réfléchissent à l'après-Marquinhos. Même si le capitaine du PSG a demandé la nationalité française, son âge (31 ans) oblige le club de la capitale à tenter de lui trouver un successeur. Et c'est pour cela que le Paris SG s'intéresse à Chibuike Nwaiwu, défenseur de 22 ans qui évolue actuellement en Autriche, et plus précisément au Wolfsberger AC, actuel quatrième du championnat autrichien.

L'après-Marquinhos se prépare au PSG

Solide gaillard d'1m93, Chibuike Nwaiwu est lié avec son club jusqu'en 2027, mais il est disponible pour 6 millions d'euros. Selon Transferfeed, le Paris Saint-Germain n'est pas le seul club de Ligue 1 à s'intéresser au défenseur nigérian, puisque l'Olympique de Marseille, Lens, Lille et le Bayer Leverkusen seraient également attentifs à ce dossier. Gravement blessé au genou la saison passée, Chibuike Nwaiwu a joué quasiment la totalité des matchs de son club depuis l'été dernier, et toujours comme titulaire. Le Wolfsberger AC tente de prolonger le contrat de son défenseur, mais aucun accord n'a été trouvé.
Dans ce dossier du défenseur nigérian, la concurrence pourrait cependant venir de Turquie. Des supporters de Trabzonspor ont repéré que Chibuike Nwaiwu a liké un ou deux postes du club turc, avant qu'il les efface, alors même que la formation de Trabzon souhaite recruter un défenseur central. Pas de quoi inquiéter le Paris Saint-Germain, qui sait que s'il fait une offre, il aura très certainement gain de cause.
C. Nwaiwu

C. Nwaiwu

NigeriaNigéria Âge 22 Défenseur

Europa Conference League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Admiral Bundesliga

Matchs12
Buts0
Passes décisives0
Jaune8
Rouge0
Jaune Rouge2
0
