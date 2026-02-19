Rennes : Haise remplace Beye, Dugarry crie au génie

Le Stade Rennais s’est séparé d’Habib Beye pour nommer Franck Haise au poste d’entraîneur. Un changement positif selon Christophe Dugarry, convaincu par la décision du club breton.

Lassé par les mauvais résultats de l’équipe ces dernières semaines (Le Havre, Lorient, Monaco, Marseille, Lens), le Stade Rennais a pris la décision de changer d’entraîneur. Habib Beye, qui a déjà rebondi à Marseille, a été limogé et Franck Haise a été recruté pour le remplacer . Le mariage semble parfait sur le papier entre l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et le club breton, qui ont déjà collaboré par le passé.

Surtout, Franck Haise va retrouver Arnaud Pouille à Rennes, un président avec qui il a gagné du côté de Lens. Pour Christophe Duagrry, il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que Rennes a pris la meilleure décision possible en changeant d’entraîneur et en faisant appel à Franck Haise, qu’il est quasiment certain de voir réussir du côté du Roazhon Park.

« La principale difficulté quand tu arrives dans un club, c’est que tout le monde marche dans le même sens. Qu’est-ce qu’y fait que souvent que ça ne fonctionne pas ou pas longtemps ? C’est quand les egos prennent le dessus. Neuf fois sur dix, c’est ce qui pourri la situation. Ce n’est par car Pouille et Haise se sont entendus à Lens qu’ils vont s’entendre toute leur vie et qu’ils vont se marier et finir leurs beaux jours ensemble. On en sait rien, mais quand même… » a d’abord lancé Christophe Dugarry sur les ondes de RMC avant de poursuivre.

J’ai envie d’y croire - Christophe Dugarry sur la réussite de Franck Haise à Rennes