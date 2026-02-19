ICONSPORT_279151_0016

Rennes : Haise remplace Beye, Dugarry crie au génie

Rennes19 févr. , 14:30
parCorentin Facy
Le Stade Rennais s’est séparé d’Habib Beye pour nommer Franck Haise au poste d’entraîneur. Un changement positif selon Christophe Dugarry, convaincu par la décision du club breton.
Lassé par les mauvais résultats de l’équipe ces dernières semaines (Le Havre, Lorient, Monaco, Marseille, Lens), le Stade Rennais a pris la décision de changer d’entraîneur. Habib Beye, qui a déjà rebondi à Marseille, a été limogé et Franck Haise a été recruté pour le remplacer. Le mariage semble parfait sur le papier entre l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et le club breton, qui ont déjà collaboré par le passé.
Surtout, Franck Haise va retrouver Arnaud Pouille à Rennes, un président avec qui il a gagné du côté de Lens. Pour Christophe Duagrry, il n’y a aucun doute à avoir sur le fait que Rennes a pris la meilleure décision possible en changeant d’entraîneur et en faisant appel à Franck Haise, qu’il est quasiment certain de voir réussir du côté du Roazhon Park.
« La principale difficulté quand tu arrives dans un club, c’est que tout le monde marche dans le même sens. Qu’est-ce qu’y fait que souvent que ça ne fonctionne pas ou pas longtemps ? C’est quand les egos prennent le dessus. Neuf fois sur dix, c’est ce qui pourri la situation. Ce n’est par car Pouille et Haise se sont entendus à Lens qu’ils vont s’entendre toute leur vie et qu’ils vont se marier et finir leurs beaux jours ensemble. On en sait rien, mais quand même… » a d’abord lancé Christophe Dugarry sur les ondes de RMC avant de poursuivre.
J’ai envie d’y croire
- Christophe Dugarry sur la réussite de Franck Haise à Rennes
« Quand tu as effectué un travail aussi bon à Lens… A Nice, Haise a perdu du crédit, je ne sais pas le pourquoi du comment. Là, il va retrouver un peu de tranquillité, parler le même langage avec ses collègues de travail. Ce côté humain est déjà acquis, tu es déjà dans l’affection et le partage, dans quelque chose que tu connais. Ca fait gagner beaucoup de temps. J’ai envie d’y croire comme quelque chose d’ultra-positif pour le Stade Rennais » estime le champion du monde 1998, qui a hâte de voir les grands débuts de Franck Haise sur le banc des Bretons. Ce sera dimanche après-midi (15 heures) sur la pelouse de l’AJ Auxerre pour le compte de la 23e journée de Ligue 1.
Derniers commentaires

L'UEFA enfonce l'OM

Bah si mon club doit se faire sanctionner, qu'il se fasse sanctionner mais pas par des coups de règles sur les doigts comme c'est le cas actuellement lors de sanctions de l'UEFA. Avec le temps tu es devenu tellement con toi, c'est un truc de fou ! Dès qu'on dit un truc sur ton club on croirait voir une vierge effarouchée qui a ses ragnagnas et qui devient susceptible au possible. Tu es tellement subjectif que ça ne te viens pas à l'esprit que certaines personnes ne sont pas forcément dans la moquerie/troll envers ton club et peuvent essaye d'être un minimum objectif.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

