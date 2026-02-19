ICONSPORT_284499_0034

Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME

PSG19 févr. , 14:00
parCorentin Facy
Performant à Cologne en Bundesliga, Said El Mala est très courtisé dans l’optique de l'été prochain. Le PSG fait partie des nombreux clubs européens qui suivent de près la progression de l’Allemand de 19 ans.
Le secteur offensif du Paris Saint-Germain a de fortes chances de connaître quelques bouleversements l’été prochain. Certains joueurs sont susceptibles de partir et Luis Campos souhaite injecter du sang neuf. Le profil de Maghnes Akliouche a souvent été cité, l’ailier de l’AS Monaco entrant parfaitement dans la politique de recrutement du PSG. Mais dans un style similaire, un joueur évoluant en Bundesliga a également les faveurs du club de la capitale.

Said El Mala, un attaquant qui plait au PSG

Il s’agit de Said El Mala, auteur de 7 buts et de 3 passes décisives avec Cologne en Bundesliga depuis le début de la saison. L’intérêt du PSG pour l’international espoirs allemand a déjà été évoqué il y a quelques mois, mais voilà qu’il se confirme d’après le média spécialisé Fussballdaten. Nos confrères allemands l’affirment, le Paris SG fait partie des nombreux clubs intéressés par Said El Mala pour l’été prochain au même titre que Tottenham, l’Inter Milan, Chelsea, le FC Barcelone et Manchester City.
Un sacré casting qui risque de faire grimper le prix de l’ailier gauche, également capable de jouer sur le flanc droit ou comme numéro dix, selon nos confrères. « Les 50 millions d’euros initialement évoqués pour El Mala ne sont désormais considérés que comme un prix de départ. Les experts du marché estiment que cette concurrence pourrait faire grimper l’indemnité de transfert entre 60 et 70 millions d’euros » explique le média allemand.

Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, ce dossier risque d’être très onéreux, plus que ceux de Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué par le passé. Si le PSG est déterminé à faire venir les meilleurs jeunes prospects, comme ce fut encore le cas cet hiver avec Dro Fernandez, le club parisien souhaite aussi rester raisonnable sur le plan financier. Reste donc à voir si les 70 millions d’euros nécessaires pour déloger Said El Mala de Cologne seront dissuasifs pour le champion d’Europe en titre.
« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Commentaire stupide, tu peux mieux faire

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Oui je met sur le meme plan de stupidité une insulte de mono et son comportement inacceptable a chaque match. c'est vous qui êtes fous a faire des hiérarchies entre un "puta madre" et un"mono". Maintenant on va arrêter les matchs pour chaque insulte ils vont etre sympa les matchs y aura plus de temps mort qu'au baseball.

L'OM recrute un entraîneur lessivé, Di Meco panique

Oui je suis d'accord avec toi sur ce point. En revanche je n'attribuerai pas l'échec de Beye à Rennes à la pression médiatique/supporters/résultats. Mais plutôt à un conflit interne entre l'entraineur et Arnaud Pouille qui voulait Haise dès le début et aux anciens Lensois dans le vestiaire.

OL : Tuchel peut faire le bonheur de Michele Kang

Rice anderson en double pivot c'est inamovible avec Henderson et Wharton derrière. ils ont foden palmer rogers eze bellingham en 10. Ca va etre chaud pour Morton mais si y a des blessés peut etre

Le minuscule salaire de Beye à l’OM

moins de 90000 , c'est ce qu'il touchait a rennes et l'article dit "moins qu'a rennes"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

