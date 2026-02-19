Le PSG lance l'assaut dans ce dossier bouillant à 60 ME

Performant à Cologne en Bundesliga, Said El Mala est très courtisé dans l’optique de l'été prochain. Le PSG fait partie des nombreux clubs européens qui suivent de près la progression de l’Allemand de 19 ans.

Le secteur offensif du Paris Saint-Germain a de fortes chances de connaître quelques bouleversements l’été prochain. Certains joueurs sont susceptibles de partir et Luis Campos souhaite injecter du sang neuf. Le profil de Maghnes Akliouche a souvent été cité , l’ailier de l’AS Monaco entrant parfaitement dans la politique de recrutement du PSG. Mais dans un style similaire, un joueur évoluant en Bundesliga a également les faveurs du club de la capitale.

Said El Mala, un attaquant qui plait au PSG

Il s’agit de Said El Mala, auteur de 7 buts et de 3 passes décisives avec Cologne en Bundesliga depuis le début de la saison. L’intérêt du PSG pour l’international espoirs allemand a déjà été évoqué il y a quelques mois, mais voilà qu’il se confirme d’après le média spécialisé Fussballdaten. Nos confrères allemands l’affirment, le Paris SG fait partie des nombreux clubs intéressés par Said El Mala pour l’été prochain au même titre que Tottenham, l’Inter Milan, Chelsea, le FC Barcelone et Manchester City.

Un sacré casting qui risque de faire grimper le prix de l’ailier gauche, également capable de jouer sur le flanc droit ou comme numéro dix, selon nos confrères. « Les 50 millions d’euros initialement évoqués pour El Mala ne sont désormais considérés que comme un prix de départ. Les experts du marché estiment que cette concurrence pourrait faire grimper l’indemnité de transfert entre 60 et 70 millions d’euros » explique le média allemand.

Lire aussi Un nouveau crack en approche, le PSG envoie 60 ME

Autant dire que pour le Paris Saint-Germain, ce dossier risque d’être très onéreux, plus que ceux de Bradley Barcola, Joao Neves ou encore Désiré Doué par le passé. Si le PSG est déterminé à faire venir les meilleurs jeunes prospects, comme ce fut encore le cas cet hiver avec Dro Fernandez, le club parisien souhaite aussi rester raisonnable sur le plan financier. Reste donc à voir si les 70 millions d’euros nécessaires pour déloger Said El Mala de Cologne seront dissuasifs pour le champion d’Europe en titre.