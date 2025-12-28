PSG : Marquinhos prend une décision radicale

Considéré comme l’une des plus grandes légendes du Paris Saint-Germain grâce à sa longévité et tous ses titres remportés, Marquinhos rêve d’obtenir la nationalité française.

Débarqué à l’âge de 19 ans au sein du club de la capitale française, Marquinhos a tout connu au PSG . Après avoir fait sa formation aux Corinthians, le défenseur brésilien n’a passé que quelques mois à l’AS Rome avant d’arriver à Paris, où Leonardo l’avait recruté pour plus de 30 millions d’euros. Plus de dix ans après son arrivée, le capitaine parisien est considéré comme une vraie légende par les supporters.

Il faut dire qu’en mai dernier, à l’issue d’une finale à sens unique contre l’Inter Milan (5-0), il est devenu le deuxième capitaine du football français à soulever une Ligue des Champions après Didier Deschamps. Désormais, Marquinhos a un nouvel objectif, mais pas sur le terrain cette fois. Il veut effectivement obtenir la nationalité française avec sa femme, Carol Cabrino. Plus qu’une simple démarche administrative, le capitaine du PSG veut redonner à la France ce qu’elle lui a donné depuis tant d’années.

« Ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français »

« On travaille pour cela, madame a déjà demandé ! Moi je travaille pour cela, pour demander avec elle aussi. Ce serait un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m'ont apporté et donné. Pour moi, ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français. J'ai vécu 18 ans au Brésil, mais 13 ans déjà en France, alors c'est normal qu'une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée. Pourquoi pas continuer à vivre à Paris. Mais cela demande de penser à beaucoup de choses… Combien d'années je vais rester ici à jouer ou après carrière aussi ? On va voir », a lancé, sur , a lancé, sur RTL , Marquinhos, qui envisage donc clairement de finir sa carrière au PSG et de rester à Paris toute sa vie.