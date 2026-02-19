ICONSPORT_275095_0317

Strasbourg-OL, la nouvelle guerre qui excite la Ligue 1

Ligue 119 févr. , 15:00
parCorentin Facy
6
L’OL se déplace sur la pelouse de Strasbourg dimanche soir. Un choc décisif dans la course à l’Europe et une confrontation souvent orageuse entre les deux clubs ces derniers temps.
En pleine bourre avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais espère poursuivre dans cette voie dimanche soir. L’équipe de Paulo Fonseca aura fort à faire avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Strasbourg. Les Alsaciens sont toujours dans le coup pour une qualification européenne en fin de saison avec une 7e place et seulement 3 points de retard sur Rennes. L’équipe de Gary O’Neil aura donc à coeur de l’emporter face à l’OL.
Au-delà de l’aspect comptable, une rivalité est doucement en train de voir le jour entre les deux clubs. C’est en tout cas l’avis du journaliste de L’Equipe, Cyril Olivès-Berthet. Ce dernier s’appuie notamment sur le match aller remporté par l’OL au Groupama Stadium avec la grave blessure de Malick Fofana, le carton rouge d’Ismael Doukouré et des esprits qui s’étaient échauffés.
De même, les confrontations de la saison 2024-2025 avaient été épiques entre Lyon et Strasbourg : un succès 4-3 des Gones à l’aller et une victoire renversante 4-2 des Alsaciens au retour. « Cela n’a pas été évoqué ces derniers jours mais il s’est crée un vrai antagonisme entre le Racing et l’OL depuis quelques mois. Le match de dimanche promet d’être chaud. Ca va chambrer et ca va friter » a ainsi publié sur X le journaliste de L’Equipe.

Une nouvelle rivalité en Ligue 1 ?

Un choc de plus en plus chaud, mais pas de quoi en faire une nouvelle rivalité selon de nombreux supporters lyonnais. Au-delà d’une guerre entre les deux clubs, ce sont surtout les joueurs actuels qui font vivre ce climat de tension. « Je parle d’une animosité spéciale entre les joueurs du moment » a précisé notre confrère. Autant dire que si l’on en suit cette logique, le match de dimanche soir à la Meinau en clôture de la 23e journée de Ligue 1 devrait être palpitant à suivre. Surtout que l’enjeu sera au rendez-vous entre ces deux équipes du haut de tableau.

Ligue 1

22 février 2026 à 20:45
Strasbourg
20:45
Olympique Lyonnais
6
Articles Recommandés
Dro Fernandez
PSG

25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud

Fonseca OL
OL

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

real saka envoie un message a mbappe ca promet iconsport 256473 0045 390920
Premier League

Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !

ICONSPORT_339132_0239
LOSC

LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

Fil Info

19 févr. , 17:00
25 ME pour Dro Fernandez, le PSG a eu chaud
19 févr. , 16:40
OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG
19 févr. , 16:38
Officiel : Bukayo Saka prolonge avec Arsenal !
19 févr. , 16:30
LOSC-Belgrade : A quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?
19 févr. , 16:20
L'UEFA enfonce l'OM
19 févr. , 16:00
Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent
19 févr. , 15:30
Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini
19 févr. , 14:30
Rennes : Haise remplace Beye, Dugarry crie au génie

Derniers commentaires

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !

Beye rassure l’OM, la folie De Zerbi c’est fini

fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi

Gros problème au PSG, Vitinha et Dembélé se cherchent

On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.

« Je serai toujours à tes côtés », la position forte d’une star de l’OL

Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.

OL : Fonseca se voit arracher le titre à Lens et au PSG

Pour espérer un titre en L1 il faut un sans faute, que des victoires, donc... Quand t'as 6 points de retard sur le PSG c'est déjà trop à moins que les planètes s'alignent. En CDF et Europa, tout est possible avec le retour de nos blessés, si pas d'autres blessures

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading