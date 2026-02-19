Strasbourg-OL, la nouvelle guerre qui excite la Ligue 1

L’OL se déplace sur la pelouse de Strasbourg dimanche soir. Un choc décisif dans la course à l’Europe et une confrontation souvent orageuse entre les deux clubs ces derniers temps.

En pleine bourre avec 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais espère poursuivre dans cette voie dimanche soir. L’équipe de Paulo Fonseca aura fort à faire avec un déplacement périlleux sur la pelouse de Strasbourg. Les Alsaciens sont toujours dans le coup pour une qualification européenne en fin de saison avec une 7e place et seulement 3 points de retard sur Rennes. L’équipe de Gary O’Neil aura donc à coeur de l’emporter face à l’OL.

Au-delà de l’aspect comptable, une rivalité est doucement en train de voir le jour entre les deux clubs. C’est en tout cas l’avis du journaliste de L’Equipe, Cyril Olivès-Berthet. Ce dernier s’appuie notamment sur le match aller remporté par l’OL au Groupama Stadium avec la grave blessure de Malick Fofana, le carton rouge d’Ismael Doukouré et des esprits qui s’étaient échauffés.

De même, les confrontations de la saison 2024-2025 avaient été épiques entre Lyon et Strasbourg : un succès 4-3 des Gones à l’aller et une victoire renversante 4-2 des Alsaciens au retour. « Cela n’a pas été évoqué ces derniers jours mais il s’est crée un vrai antagonisme entre le Racing et l’OL depuis quelques mois. Le match de dimanche promet d’être chaud. Ca va chambrer et ca va friter » a ainsi publié sur X le journaliste de L’Equipe.

Une nouvelle rivalité en Ligue 1 ?

Un choc de plus en plus chaud, mais pas de quoi en faire une nouvelle rivalité selon de nombreux supporters lyonnais. Au-delà d’une guerre entre les deux clubs, ce sont surtout les joueurs actuels qui font vivre ce climat de tension. « Je parle d’une animosité spéciale entre les joueurs du moment » a précisé notre confrère. Autant dire que si l’on en suit cette logique, le match de dimanche soir à la Meinau en clôture de la 23e journée de Ligue 1 devrait être palpitant à suivre. Surtout que l’enjeu sera au rendez-vous entre ces deux équipes du haut de tableau.