Strasbourg-OL, la nouvelle guerre qui excite la Ligue 1

surtout qu il n y a absolument aucune equipe en Europa cette année. c est la pire de tous les temps. donc pourquoi pas !
fais fermer des bouches Habib ! bonne chance a toi
On a des joueurs qui ratent (tentent) peu aussi, genre Nuno ou Doué. Je me rappelle pas avoir vu Kvara prendre un péno non plus.
Ce qui est grave c'est d'être aussi débile et de faire des amalgame. Tes copains Nazi seront là samedi, venu de toute l'Europe. Tu pourras essayer de faire des swatikas dans me bon sens.
Pour espérer un titre en L1 il faut un sans faute, que des victoires, donc... Quand t'as 6 points de retard sur le PSG c'est déjà trop à moins que les planètes s'alignent. En CDF et Europa, tout est possible avec le retour de nos blessés, si pas d'autres blessures
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
Loading
Strasbourg / OL : cap sur la Meinau 🔴🔵 Pour la 23ᵉ journée de Ligue 1, l’OL se déplace sur la pelouse de Strasbourg, dimanche 22 février à 20h45, au Stade de la Meinau. 🎟️ Réservez dès maintenant votre place ! ol.fr/fr/actualites/…