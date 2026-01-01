Le PSG frappe fort et vise deux prodiges portugais

Le PSG ne restera pas inactif lors du mercato d'hiver. Pour preuve L'Equipe révèle l'intérêt des champions d'Europe pour deux pépites qui évoluent au Portugal.

Au moment où nous passions en 2026, le marché hivernal des transferts ouvrait ses porters, et il ne se refermera que le 2 février prochain. L'an dernier le Paris Saint-Germain avait frappé fort en faisant venir Khvicha Kvaratskhelia de Naples . Mais, cette année, le club de la capitale ne semble pas avoir un énorme transfert sur le feu, mais plusieurs belles opérations. Ainsi, en ce jour de l'an, le quotidien sportif annonce que Luis Campos a d'ores et déjà ciblé deux jeunes joueurs qui évoluent dans un championnat que le PSG kiffe, celui du Portugal. En effet, le responsable du recrutement parisien, qui travaille en accord avec Luis Enrique, a déjà ciblé Albert Costa, latéral du FC Porto et Anisio Cabral, avant-centre de 17 ans de Benfica et champion du monde U17 avec le Portugal.

Le PSG et le Portugal, c'est une belle histoire

Ces dernières années, et après des recrutements blingbling qui se sont quasiment tous soldés par des échecs, le Paris Saint-Germain a mis le cap sur le Portugal. Vitinha et Joao Neves, pour ne citer qu'eux, ont énormément apporté aux champions d'Europe, et c'est pour cela que désormais Paris regarde vers ce pays. Alberto Costa n'est pas un inconnu puisque l'an dernier, il avait rejoint la Juventus au mercato d'hiver pour 13,8ME avant de repartir six mois plus tard vers Porto pour 15ME plus 1ME de bonus.

De son côté, Anisio Cabral a beau n'avoir que 17 ans, il suscite déjà un énorme intérêt. Pur produit du centre de formation, il s'est classé deuxième meilleur buteur du dernier Mondial U17 gagné avec le Portugal. Lié contractuellement jusqu'en 2027 avec le Benfica, le natif de Lisbonne suscite déjà l'intérêt de plus clubs européens, tant son talent de buteur semble énorme. Pour le Paris Saint-Germain, on comprend bien l'intérêt de se positionner très rapidement sur Anisio Cabral, même si Benfica sera probablement très exigeant financièrement dans une possible opération.