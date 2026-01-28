ICONSPORT_278320_0182

Le PSG en rêve, ce buteur est la priorité du mercato

PSG28 janv. , 17:00
parCorentin Facy
Après avoir recruté Dro Fernandez cet hiver, le PSG souhaite mettre la main sur une autre pépite du football européen l’été prochain. Le club parisien fait de l’attaquant Anisio Cabral une priorité.
Très actif sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup cet hiver avec la signature du prodige espagnol Dro Fernandez, arraché au FC Barcelone pour moins de 10 millions d’euros. Luis Enrique a été déterminant pour obtenir le feu vert du milieu de terrain de 18 ans et pour cause, le coach du PSG a prouvé ces deux dernières années qu’il était capable de faire progresser de jeunes joueurs à fort potentiel et d’en faire les meilleurs joueurs européens à leur poste (Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué).
Le Paris SG aimerait reproduire ce schéma avec Dro Fernandez mais aussi avec Anisio Cabral. L’avant-centre de 17 ans évoluant au Benfica Lisbonne est la priorité du champion d’Europe en titre dans l’optique du prochain mercato estival selon les informations du compte X PSG Inside Actu. « Le PSG avance discrètement mais sûrement. Le joueur de Benfica est une priorité pour l’été. Paris a tenté cet hiver, sans succès par manque de temps. Le club le voit comme un futur grand » a révélé le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux.

Luis Campos rêve d'Anisio Cabral au PSG

L’intérêt de Luis Campos n’a rien d’étonnant car si Anisio Cabral n’a quasiment pas joué avec les professionnels au Benfica Lisbonne, il s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Brillant à la Coupe du monde U17 cet hiver, il dispose par ailleurs d’une clause libératoire énorme fixée à 60 millions d’euros, la preuve que le club lisboète a conscience du talent énorme de son joueur formé au club.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour DembéléPSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé
Reste maintenant à voir si le PSG, qui a déjà avancé ses pions dans ce dossier ces dernières semaines, parviendra à convaincre le Benfica Lisbonne et le joueur l’été prochain. En quête d’un avant-centre pour concurrencer Ousmane Dembélé et les autres joueurs offensifs de l’effectif, le Paris Saint-Germain semble en tout cas parti pour miser sur un jeune joueur à fort potentiel à faire exploser plutôt que de recruter un attaquant déjà aguerri. Une politique de recrutement pleinement assumée par le club de la capitale depuis plusieurs mois à présent sous la houlette des deux hommes forts du sportif, Luis Campos et Luis Enrique.
ICONSPORT_282097_0249
OL

Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger

ICONSPORT_282264_0327
OM

L’Espagne remercie l’OM pour cet accord en or

Pape Thiaw
CAN 2025

CAN : Maroc-Sénégal, des sanctions inédites vont tomber

ICONSPORT_281207_0203
FC Nantes

Nantes : C'est fait, une 5e recrue débarque

28 janv. , 18:20
Endrick s’attache à l’OL, le Real est en danger
28 janv. , 18:00
L’Espagne remercie l’OM pour cet accord en or
28 janv. , 17:40
CAN : Maroc-Sénégal, des sanctions inédites vont tomber
28 janv. , 17:20
Nantes : C'est fait, une 5e recrue débarque
28 janv. , 16:40
LdC : L'OM dans le top 16, les quatre conditions
28 janv. , 16:20
Transfert à 172 ME, Manchester United lancé vers un record
28 janv. , 16:00
L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond
28 janv. , 15:30
PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Derniers commentaires

OL : Yaremchuk nouveau buteur de Lyon, c'est fait

ha oui tu as raison. ^^

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

Faut pas lui en vouloir, il entend maman se faire ***** tte la journée quand il rentre des cours, faut le laisser expulser sa colère, au final il n'es qu'un enfant qui ne comprend rien au monde

OL : Tolisso blessé, Fonseca annonce une grosse tuile

lyon est deja qualifié,non?

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

"glisser"

L'OM se plaint des médias, l'UJSF lui répond

ca devrait leur couler dessus, comme l'eau sur les plumes d'un canard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading