Le PSG en rêve, ce buteur est la priorité du mercato

Après avoir recruté Dro Fernandez cet hiver, le PSG souhaite mettre la main sur une autre pépite du football européen l’été prochain. Le club parisien fait de l’attaquant Anisio Cabral une priorité.

Très actif sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel, le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup cet hiver avec la signature du prodige espagnol Dro Fernandez , arraché au FC Barcelone pour moins de 10 millions d’euros. Luis Enrique a été déterminant pour obtenir le feu vert du milieu de terrain de 18 ans et pour cause, le coach du PSG a prouvé ces deux dernières années qu’il était capable de faire progresser de jeunes joueurs à fort potentiel et d’en faire les meilleurs joueurs européens à leur poste (Vitinha, Joao Neves, Désiré Doué).

« Le PSG avance discrètement mais sûrement. Le joueur de Benfica est une priorité pour l’été. Paris a tenté cet hiver, sans succès par manque de temps. Le club le voit comme un futur grand » a révélé le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. Le Paris SG aimerait reproduire ce schéma avec Dro Fernandez mais aussi avec Anisio Cabral. L’avant-centre de 17 ans évoluant au Benfica Lisbonne est la priorité du champion d’Europe en titre dans l’optique du prochain mercato estival selon les informations du compte X PSG Inside Actu.a révélé le compte spécialisé dans l’actualité du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux.

Luis Campos rêve d'Anisio Cabral au PSG

L’intérêt de Luis Campos n’a rien d’étonnant car si Anisio Cabral n’a quasiment pas joué avec les professionnels au Benfica Lisbonne, il s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération. Brillant à la Coupe du monde U17 cet hiver, il dispose par ailleurs d’une clause libératoire énorme fixée à 60 millions d’euros, la preuve que le club lisboète a conscience du talent énorme de son joueur formé au club.

Reste maintenant à voir si le PSG, qui a déjà avancé ses pions dans ce dossier ces dernières semaines, parviendra à convaincre le Benfica Lisbonne et le joueur l’été prochain. En quête d’un avant-centre pour concurrencer Ousmane Dembélé et les autres joueurs offensifs de l’effectif, le Paris Saint-Germain semble en tout cas parti pour miser sur un jeune joueur à fort potentiel à faire exploser plutôt que de recruter un attaquant déjà aguerri. Une politique de recrutement pleinement assumée par le club de la capitale depuis plusieurs mois à présent sous la houlette des deux hommes forts du sportif, Luis Campos et Luis Enrique.