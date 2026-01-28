PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

L'avenir d'Ousmane Dembélé au PSG est relativement flou. Sky Sports annonce que l'Arabie Saoudite prépare la plus grosse offre de son histoire pour faire venir le Ballon d'Or l'été prochain.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028, Ousmane Dembélé fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines
. L'attaquant français des champions d'Europe aurait en effet refusé l'offre de prolongation transmise par Nasser Al-Khelaifi, estimant qu'il méritait une colossale augmentation de salaire. Ce que le PSG refuse. C'est dans ce climat assez tendu tout de même que, ce mercredi, Kaveh Solhekol, journaliste spécialiste du mercato
pour le très puissant média anglais Sky Sports
, annonce que l'Arabie Saoudite
veut convaincre le Ballon d'Or 2025 de rejoindre la Saudi Pro League la saison prochaine. Et pour cela, une offre record devrait être transmise à Ousmane Dembélé, mais également au Paris Saint-Germain.
Dembélé prêt à rejoindre la Saudi Pro League ?
« Il s’agira du plus gros deal pour l’Arabie Saoudite depuis qu’ils ont fait signer Cristiano Ronaldo en 2023. Les clubs saoudiens préparent un gros mercato d’été, et ils veulent Ousmane Dembélé. Des décideurs saoudiens de très haut niveau ont déjà pris des contacts pour ce possible transfert et ils préparent un package énorme (salaire et bonus) pour y parvenir. Ce que l’on nous dit du côté du joueur, c’est que ce dernier est entièrement focus sur le PSG et qu’il ne veut pas se prendre la tête avec les transferts. Reste aussi à savoir si Dembélé voudra aller en Saudi Pro League alors qu’il est au sommet de sa carrière
», précise notre confrère anglais. Cela à quelques heures d'un match décisif à l'occasion de la dernière journée de la première phase de Ligue des champions.
Du côté de l'Arabie Saoudite
, on a réellement besoin de faire revenir des joueurs du standing d'Ousmane Dembélé, car il est clair que la Saudi Pro League s'essouffle. En France, Canal+ a jeté l'éponge cette saison, et dans toute l'Europe, on constate un désintérêt de plus en plus complet pour le championnat saoudien. Le seul Cristiano Ronaldo ne masque plus le fait que de nombreux joueurs reviennent déjà dans les championnats continentaux. En s'offrant le Ballon d'Or en titre, ce serait forcément un énorme coup pour les Saoudiens, même si, du côté du Paris Saint-Germain on reste très confiant dans ce dossier.
