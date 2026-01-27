PSG : Dro Fernandez supportera toujours le Barça

Le PSG a officialisé la venue de Dro Fernandez ce lundi soir. Le prodige espagnol se dit impatient de débuter son aventure francilienne, tout en restant très attaché au Barça.

Le Paris Saint-Germain, relativement discret cet hiver sur le marché des transferts, a néanmoins réalisé un joli coup en s’attachant les services de Dro Fernandez. Le prodige espagnol a rejoint les rangs des champions d’Europe en provenance du FC Barcelone pour un peu plus de 8 millions d’euros.

Avec le PSG , Fernandez ambitionne de réaliser de grandes choses et de s’imposer comme une valeur sûre de l’effectif de Luis Enrique. Mais le natif de Nigrán n’en oubliera pas pour autant le Barça, club qui l’a formé et qu’il gardera dans son cœur pendant de longues années.

Dro Fernandez n'oubliera jamais le Barça

Au moment de dire au revoir aux Catalans, Dro Fernandez a d'ailleurs publié un post émouvant sur Instagram :

« Bonjour culers, je suis arrivé à La Masia à seulement quatorze ans, avec le rêve de porter un jour le maillot de l’équipe première du Barça. Après presque quatre saisons inoubliables, je dois aujourd’hui prendre l’une des décisions les plus difficiles de ma vie : dire au revoir au club qui a été ma maison ces dernières années. (...)

Même si j’emprunte aujourd’hui un chemin différent, je continuerai à vous soutenir et à vous encourager comme n’importe quel autre supporter, où que je sois. Le Barça et La Masia n’ont pas seulement fait partie de mon parcours, ils vivront pour toujours en moi. Merci pour tout. Visca Barça et visca la Catalogne, pour toujours ! »

Dro Fernandez pourrait effectuer ses grands débuts avec le PSG face à Strasbourg le week-end prochain en Ligue 1. Mercredi soir, il observera ses nouveaux coéquipiers tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle. Il pourra ensuite prendre part à la suite de la compétition avec le club de la capitale.