Le PSG drague un international tchèque

Le PSG est à la recherche de nouveaux défenseurs et pourrait bien trouver son bonheur du côté du Girona FC. Surtout que la récente descente de Wolverhampton en Championship pourrait faire les affaires franciliennes.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors du marché des transferts. Le club de la capitale voudra effectuer certaines retouches cet été. L’objectif est de boucler l’arrivée de joueurs capables d’apporter une belle plus-value et de s’adapter au système de jeu de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol n’est également pas fan de l’idée de trop dépenser pour des joueurs. Il ne dira donc pas non à des opportunités de marché. Et une belle opportunité pourrait se présenter à Gérone avec la récente descente de Wolverhampton en Championship. En effet, Ladislav Krejčí, prêté cette saison par le club espagnol aux Wolves, pourrait bien atterrir au PSG cet été.

Krejčí pour renforcer la défense du PSG ?

Selon les informations du compte X PSGInside-Actus, le profil du défenseur central tchèque plaît en effet beaucoup à la direction parisienne. À 27 ans, il possède une belle expérience du haut niveau et pourrait combler certains manques au sein de la défense du PSG. Reste à savoir sous quelle formule Ladislav Krejčí pourrait rejoindre les rangs des champions d’Europe. Le natif de Rosice est estimé à environ 22 millions d’euros par Gérone, alors qu’il est encore sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2029. Il avait été prêté à Wolverhampton avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Avec la relégation du club anglais en Championship, Krejčí n’est donc plus assuré de rester et pourrait bien retourner à Gérone.

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Le PSG a encore une fin de saison excitante à disputer, avec la possibilité de remporter la Ligue 1 et la Ligue des champions. Luis Campos est déjà au travail afin de placer certains pions sur le marché des transferts. Les profils sont très ciblés. Krejčí, en cas de signature au PSG, changerait de dimension et devrait s’adapter rapidement, ce qui n’est pas toujours évident.