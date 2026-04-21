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Ladislav Krejci

Le PSG drague un international tchèque

PSG21 avr. , 14:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG est à la recherche de nouveaux défenseurs et pourrait bien trouver son bonheur du côté du Girona FC. Surtout que la récente descente de Wolverhampton en Championship pourrait faire les affaires franciliennes.
Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors du marché des transferts. Le club de la capitale voudra effectuer certaines retouches cet été. L’objectif est de boucler l’arrivée de joueurs capables d’apporter une belle plus-value et de s’adapter au système de jeu de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol n’est également pas fan de l’idée de trop dépenser pour des joueurs. Il ne dira donc pas non à des opportunités de marché. Et une belle opportunité pourrait se présenter à Gérone avec la récente descente de Wolverhampton en Championship. En effet, Ladislav Krejčí, prêté cette saison par le club espagnol aux Wolves, pourrait bien atterrir au PSG cet été.

Krejčí pour renforcer la défense du PSG ? 

Selon les informations du compte X PSGInside-Actus, le profil du défenseur central tchèque plaît en effet beaucoup à la direction parisienne. À 27 ans, il possède une belle expérience du haut niveau et pourrait combler certains manques au sein de la défense du PSG. Reste à savoir sous quelle formule Ladislav Krejčí pourrait rejoindre les rangs des champions d’Europe. Le natif de Rosice est estimé à environ 22 millions d’euros par Gérone, alors qu’il est encore sous contrat avec le club catalan jusqu’en juin 2029. Il avait été prêté à Wolverhampton avec une option d’achat obligatoire sous certaines conditions. Avec la relégation du club anglais en Championship, Krejčí n’est donc plus assuré de rester et pourrait bien retourner à Gérone.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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