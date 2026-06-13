OM : Paixao refuse de quitter Marseille

Au moment où l'OM doit vendre des joueurs pour permettre au club de ne pas basculer dans le rouge vif sur le plan comptable, le départ de Paixao pourrait rapporter beaucoup à Marseille. Mais, l'ailier brésilien n'est pas du tout décidé à partir lors du prochain mercato.

La Provence, cependant il y a un problème. Un an après sa signature à l'Olympique de Marseille pour 30 millions d'euros, le plus gros transfert de l'histoire du club, Igor Paixao est l'une des vraies satisfactions de l'ultime mercato estival réalisé par le duo Longoria-Benatia. L'ailier brésilien de 25 ans a réussi à s'imposer dans le collectif phocéen, et globalement il n'a pas déçu Roberto De Zerbi, puis Habib Beye. Résultat, sa valeur a légèrement augmenté, et au moment où l'OM traverse une grave crise financière, la vente de Paixao pourrait être celle qui rapporte le plus à Marseille, sachant que celle de Mason Greenwood donnera lieu à un partage avec Manchester United . C'est d'ailleurs un scénario évoqué par le quotidien, cependant il y a un problème.

Paixao a fait un choix pour son avenir

L'Olympique de Marseille pourrait accepter une offre de 35 millions d'euros pour vendre Paixao, ce qui permettrait à Stéphane Richard et Grégory Lorenzi de faire une petite plus-value sur le joueur brésilien. Mais dans cette opération, il semblerait que l'OM ne tienne pas vraiment compte de l'avis de l'ailier. En effet, Tristan Rapaud, journaliste du quotidien régional, précise que de son côté, Paixao n'a pas du tout l'intention de quitter le club phocéen lors du prochain mercato d'été. « Même si on nous contacte, Igor a l’intention de rester à l’OM » a fait savoir un membre de l'entourage de l'ancien joueur de Feyenoord, histoire de faire passer un message aux dirigeants de l'OM.

Lié avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2030, Paixao a probablement appris que des clubs italiens, et notamment l'AS Rome, avaient pris des renseignements concernant sa situation. Mais visiblement, il a bien l'intention de continuer à porter le maillot de l'OM au moins encore une saison. Se sentant très bien dans la cité phocéenne, où son père s'est également installé, Paixao ne sera donc pas le joueur le plus facile à convaincre de partir, même si du côté de Stéphane Richard et Grégory Lorenzi on n'a pas ce genre d'état d'âme pour essayer de combler le déficit de l'OM.