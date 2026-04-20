Luis Enrique
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique

« Le PSG peut tout perdre », Yoann Riou alerte Paris

PSG20 avr. , 10:00
parClaude Dautel
5
Lens n'est plus qu'à un point du PSG, et même si Paris a un match en retard à jouer cette semaine contre Nantes, le journaliste de la chaîne L'Equipe pense que tout peut encore s'inverser.
Il n'y a pas le feu à la maison, mais la défaite face à l'Olympique Lyonnais complique forcément la tâche du Paris Saint-Germain en cette fin de saison. Alors que les champions d'Europe avaient de la marge sur le RC Lens, cette marge s'est brutalement réduite. Apparu très agacé lorsqu'il a été interrogé sur sa décision de faire tourner son effectif face à l'OL, Luis Enrique est toujours très sûr de lui. Mais, dans L'Equipe du Soir, Yoann Riou est lui convaincu que ce week-end de Ligue 1 a probablement inversé la tendance. S'il ne dit pas que les Sang et Or seront champions de France au soir de la 34e journée de Ligue 1, le journaliste pense que Paris s'est mis tout seul en danger et peut même finir la saison sans aucun trophée, ce qui serait une grande première depuis quelques saisons.

Le PSG peut imiter l'Inter et finir bredouille

« Si le PSG bat Nantes, ce qui semble possible, Paris ira à Bollaert avec quatre points d’avance. Mais si Lens bat le PSG, potentiellement tu reviens à un point d’écart juste avant la dernière journée. Ce soir-là, tu auras Paris FC-Paris SG et Lyon-Lens, donc on peut avoir une 34e journée extraordinaire. Pour le Paris Saint-Germain, cela va être très compliqué maintenant. C’est paradoxal car ils sont dans une situation extraordinaire, parce que tu es fantastique en Ligue des champions et en Ligue 1, mais comment Luis Enrique va gérer ce turn-over obligatoire. Car désormais il a le doute qui commence à s’immiscer. Déjà, ils sont sur le point de faire un doublé historique, mais tu peux aussi finir fanny comme l’Inter la saison passée. Le club italien jouait sur plusieurs tableaux et a tout perdu. Ce week-end, tu as Lens qui a tout renversé contre le TFC, et là tu as Paris qui craque, je pense que ça peut être un tournant », a lancé Yoann Riou.
A ses côtés, Régis Brouard a tout de même fait remarquer au journaliste que dans ce scénario, il ne tenait pas du tout compte des performances lensoises, qui de son côté peut aussi laisser des points en route comme cela a été le cas ces dernières semaines. En tout cas, le PSG-Nantes de mercredi prend subitement une grosse importance, tout comme le déplacement du week-end prochain à Angers. Le PSG-Bayern attendra encore un peu.
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Et foutre01, faut mettre le classement à jour hein... C'est l'OL qui est 3e pas Lille, puisqu'on a gagné les 2 matchs face à eux... Car en cas d'égalité , ce n'est plus les buts pour mais les buts sur l'ensemble des 2 matchs.

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énorme ... rassurant bon esprit une complicité solide avec Niakhate qui est énorme, lui aussi. très solide

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Exactement ^^

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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