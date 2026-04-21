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Luis Enrique

Le PSG va aussi mettre son équipe bis contre Nantes

PSG21 avr. , 11:20
parHadrien Rivayrand
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Le PSG avait décidé de faire tourner face à l’OL dimanche dernier en Ligue 1. Et cela devrait de nouveau être le cas lors de la réception du FC Nantes mercredi au Parc des Princes.
Le Paris Saint-Germain est entré dans la période la plus difficile de sa saison. Le collectif de Luis Enrique est mis à rude épreuve. Sans véritable préparation estivale, les joueurs du PSG accumulent en effet les difficultés physiques. L’entraîneur espagnol avait décidé de faire un peu tourner face à l’OL dimanche soir. Un choix qui n’a pas été payant puisque les champions d’Europe se sont inclinés au Parc des Princes. Le PSG conserve une courte avance sur le RC Lens et pourrait même l’accentuer en cas de victoire mercredi soir, lors du match en retard face au FC Nantes. Si beaucoup souhaitaient voir Paris aligner son équipe type, cela ne devrait pas être le cas…

Luis Enrique, encore un casse-tête à venir ? 

Comme rapporté ces dernières heures par Culture PSG, certains joueurs du PSG seront d’ores et déjà absents pour la réception des Canaris. Il s’agit de Quentin Ndjantou, Vitinha ou encore Nuno Mendes. À noter également que Luis Enrique réfléchirait à faire tourner au poste de gardien de but. Lucas Chevalier pourrait donc avoir du temps de jeu. Désiré Doué pourrait être mis au repos, tandis que Fabian Ruiz n'est plus pressenti pour débuter le match malgré l'absence de Vitinha. Ce sera donc un Paris encore remanié qui recevra un FC Nantes également diminué. Les Canaris devront se passer des services de Kelvin Amian, Fabien Centonze, Dehmaine Tabibou (si sa suspension n'est pas levée) et Tylel Tati. Mohamed Kaba et Rémy Cabella sont, eux, incertains.

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Que ce soit du côté du PSG ou de Nantes, cette rencontre sera très importante et aura un impact sur la fin de saison. Le club de la capitale ne doit pas laisser le RC Lens se rapprocher en tête du championnat, tandis que Nantes conserve un mince espoir d’accrocher une place de barragiste et ainsi sauver sa peau en Ligue 1.
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Derniers commentaires

Le PSG va aussi mettre son équipe bis contre Nantes

Normal tout comme pour Strasbourg Avec 18 points d'avance sur Auxerre (barragiste) et 7 points de retard sur Monaco (peut être qualifié en conférence league) Strasbourg n'a rien a jouer en ligue 1 et va gérer les demies finales et finales éventuelles des coupes (France et Conférence) Strasbourg ne fera pas des folies et fera tourner contre (Lorient, Toulouse, Angers, Brest, Monaco)

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J'aime beaucoup son profil, mais il faudra que la cohésion avec le directeur du football soit parfaite. Sinon ça se finira comme Villas-Boas.

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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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