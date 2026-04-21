Le PSG va aussi mettre son équipe bis contre Nantes

Le PSG avait décidé de faire tourner face à l’OL dimanche dernier en Ligue 1. Et cela devrait de nouveau être le cas lors de la réception du FC Nantes mercredi au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain est entré dans la période la plus difficile de sa saison. Le collectif de Luis Enrique est mis à rude épreuve. Sans véritable préparation estivale, les joueurs du PSG accumulent en effet les difficultés physiques. L’entraîneur espagnol avait décidé de faire un peu tourner face à l’OL dimanche soir. Un choix qui n’a pas été payant puisque les champions d’Europe se sont inclinés au Parc des Princes. Le PSG conserve une courte avance sur le RC Lens et pourrait même l’accentuer en cas de victoire mercredi soir, lors du match en retard face au FC Nantes. Si beaucoup souhaitaient voir Paris aligner son équipe type, cela ne devrait pas être le cas…

Luis Enrique, encore un casse-tête à venir ?

Comme rapporté ces dernières heures par Culture PSG, certains joueurs du PSG seront d’ores et déjà absents pour la réception des Canaris. Il s’agit de Quentin Ndjantou, Vitinha ou encore Nuno Mendes. À noter également que Luis Enrique réfléchirait à faire tourner au poste de gardien de but. Lucas Chevalier pourrait donc avoir du temps de jeu. Désiré Doué pourrait être mis au repos, tandis que Fabian Ruiz n'est plus pressenti pour débuter le match malgré l'absence de Vitinha. Ce sera donc un Paris encore remanié qui recevra un FC Nantes également diminué. Les Canaris devront se passer des services de Kelvin Amian, Fabien Centonze, Dehmaine Tabibou (si sa suspension n'est pas levée) et Tylel Tati. Mohamed Kaba et Rémy Cabella sont, eux, incertains.

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Que ce soit du côté du PSG ou de Nantes, cette rencontre sera très importante et aura un impact sur la fin de saison. Le club de la capitale ne doit pas laisser le RC Lens se rapprocher en tête du championnat, tandis que Nantes conserve un mince espoir d’accrocher une place de barragiste et ainsi sauver sa peau en Ligue 1.