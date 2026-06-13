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Ferran Torres

PSG : Luis Enrique exige Ferran Torres pour remplacer Barcola

PSG13 juin , 10:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG place déjà ses pions sur plusieurs dossiers du mercato estival. Parmi les profils appréciés par Luis Enrique et son staff figure celui de Ferran Torres.
Le Paris Saint-Germain est désormais pleinement concentré sur son mercato. Les doubles champions d'Europe ne souhaitent pas bouleverser leur effectif, mais plutôt y apporter quelques ajustements ciblés. Il faudra également compenser certains départs. En attaque, plusieurs joueurs sont concernés, comme Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In ou encore Bradley Barcola. L'ancien Lyonnais ne parvient toujours pas à trouver un accord avec le PSG pour prolonger son contrat. Dans ce contexte, un départ lors de ce mercato estival ne peut être exclu. D'autant plus que plusieurs grands clubs européens suivent de près sa situation.

Ferran Torres, le PSG dans le coup 

En cas de départ de Bradley Barcola, le Paris Saint-Germain a déjà identifié son successeur idéal : Ferran Torres. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, alors que le club de la capitale cherche à se renforcer à moindre coût, l'international espagnol apparaît désormais comme une opportunité intéressante. L'ancien joueur de Manchester City est sous contrat jusqu'en juin 2027, une situation qui devrait faire baisser le montant de son transfert. Le FC Barcelone, en quête de liquidités, pourrait ainsi faciliter son départ vers Paris. Reste désormais à savoir quel rôle lui serait proposé au sein de l'effectif parisien.

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Bien que confronté à une forte concurrence au Barça, Ferran Torres a su tirer son épingle du jeu. Intelligent dans ses déplacements et efficace devant le but, il pourrait rendre de précieux services au PSG. Lors de la dernière saison écoulée, le natif de Foios a inscrit 21 buts et délivré 3 passes décisives en 49 matches disputés toutes compétitions confondues. Il aura d'ailleurs l'occasion de confirmer sa bonne forme avec l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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