Leeds veut le faire signer, il ne rêve que du PSG

Quand le PSG cible un joueur, même si ce n'est pas pour un transfert immédiat, cela a le don de faire tourner les têtes. C'est le cas avec Zion Suzuki, le gardien vedette du Japon au Mondial.

A la recherche d’un gardien pour la saison prochaine, Leeds United a décidé de laisser partir Lucas Perri, bien parti pour s’engager au Torino. Pour remplacer le Brésilien, les Peacocks ont ciblé l’une des bonnes surprises de la Coupe du monde : Zion Suzuki.

Le gardien japonais a gardé le fort pour la formation nippone, y compris lors de leur élimination de justesse face au Brésil. Suzuki, actuellement à Parme, est intéressé par un transfert et Leeds a donc contacté la formation italienne pour discuter des modalités. Les premiers échanges se passaient bien, car Leeds était prêt à mettre les 20 millions d’euros demandés par la formation italienne. Le natif de Newark dans le New Jersey a toutefois d’autres idées en tête.

Selon TMW, il n’est pas spécialement intéressé à l’idée de rejoindre Leeds, même si la Premier League lui plait. Il apprécierait par exemple qu’Aston Villa concrétise son intérêt, même si ce n’est pas le cas actuellement. En revanche, Suzuki a bien compris que son nom avait été murmuré au PSG, et c’est un projet qui lui plait beaucoup. Tout simplement parce que Paris joue la Ligue des Champions chaque saison, et c’est une compétition qu’il rêve de disputer.

Un message qui semble en tout cas bien compris par Leeds, qui ne compte pas insister pour le Japonais. La preuve, le club anglais cible désormais Michele Di Gregorio de la Juventus pour se renforcer à ce poste. Quant au PSG, un achat au poste de gardien de but est toujours possible, même si ce n’est pas la priorité d’un club de la capitale français qui a beaucoup de cibles mais n’est pas encore passé à l’action dans le recrutement.