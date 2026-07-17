L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant

L'OM de Genesio débute par une large victoire

Oui je regarde tout les matchs amicaux, j'aime savoir de quoi je parle quand je critique une équipe, contrairement a d'autre qui se regarde que leur nombril. Sinon oui je suis en manque de foot, de L1 donc oui j'essai de regarder les matchs amicaux que je trouve. Ca te dérange ? T'as un problème avec ca ? Tu sais que si ca te gene, je m'en tappe le ponpon ?