L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant

Oui je regarde tout les matchs amicaux, j'aime savoir de quoi je parle quand je critique une équipe, contrairement a d'autre qui se regarde que leur nombril. Sinon oui je suis en manque de foot, de L1 donc oui j'essai de regarder les matchs amicaux que je trouve. Ca te dérange ? T'as un problème avec ca ? Tu sais que si ca te gene, je m'en tappe le ponpon ?
Pourquoi tu t'excite, je dis du bien de ton OM.
OA à 8M dont l'OM ne touchera que 50% en cas de transfert définitif ? C'est quoi ce montage fumeux ? Pourquoi ne pas dire simplement que le transfert leur coûterait 4M ? Ou bien il y'a qqch que je n'ai pas capté.
Tt de mm ke 3 dans ts propos et analyses
Ferme ta boîte imbécile rageux t k1 footix chauvin
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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