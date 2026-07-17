L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant

L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant

OM18 juil. , 00:01
parGuillaume Conte
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L’OM ne l’a pas encore officialisé, mais le Genoa s’en est chargé et a annoncé la signature en prêt de Hamed Junior Traoré. Le milieu de terrain offensif rejoint le club italien dans le cadre d’un prêt payant à 2 ME, et d’une option d’achat à 8 ME dont l’OM ne touchera que 50 % en cas de transfert définitif.
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Derniers commentaires

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Oui je regarde tout les matchs amicaux, j'aime savoir de quoi je parle quand je critique une équipe, contrairement a d'autre qui se regarde que leur nombril. Sinon oui je suis en manque de foot, de L1 donc oui j'essai de regarder les matchs amicaux que je trouve. Ca te dérange ? T'as un problème avec ca ? Tu sais que si ca te gene, je m'en tappe le ponpon ?

L'OM de Genesio débute par une large victoire

Pourquoi tu t'excite, je dis du bien de ton OM.

L'OM envoie Hamed Traoré au Genoa en prêt payant

OA à 8M dont l'OM ne touchera que 50% en cas de transfert définitif ? C'est quoi ce montage fumeux ? Pourquoi ne pas dire simplement que le transfert leur coûterait 4M ? Ou bien il y'a qqch que je n'ai pas capté.

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Tt de mm ke 3 dans ts propos et analyses

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Ferme ta boîte imbécile rageux t k1 footix chauvin

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