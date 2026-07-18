Monaco bluffe avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi sous pression

Monaco bluffe avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi sous pression

PSG18 juil. , 8:20
parGuillaume Conte
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L'AS Monaco se montre sans pitié avec le PSG pour le transfert de Maghnès Akliouche. Une attitude qui va forcer Nasser Al-Khelaïfi à effectuer une quatrième offre pour le meneur de jeu international.
L’AS Monaco et le PSG continuent de négocier pour le transfert de Maghnès Akliouche, mais le club de la Principauté se montre très dur en affaires. Les dirigeants monégasques l’ont fait savoir lors de la conférence de presse de rentrée. Une vente de l’international français est envisageable, à condition que le bon prix soit aligné. Et pour Monaco, il va falloir atteindre les 50 millions d’euros hors bonus. Le club princier n’en démord pas. La preuve, selon les informations de Onze Mondial, une troisième offre effectuée en ce début de week-end a été rejetée. Elles n’atteignait toujours pas les fameux 50 ME demandés pour laisser partir Akliouche. Néanmoins, les discussions se poursuivent et les positions se rapprochent même, signe qu’un accord est toujours envisageable.

Monaco veut 50 ME, fin de la discussion

Luis Enrique et Luis Campos ont coché le nom de l’international français pour cet été, en raison de sa marge de progression, sa capacité à finir les actions, et sa polyvalence. L’été dernier, l’AS Monaco avait déjà repoussé plusieurs approches de la part du PSG. Mais désormais Akliouche n’a plus que deux ans de contrat, et le conserver sans le prolonger commencerait à être risqué.
Une petite partie de poker menteur s’instaure donc entre les deux camps. Du côté du joueur, très peu utilisé par Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde avec même pas 10 minutes de temps de jeu avant le match face à l’Angleterre, la volonté est claire. Le gaucher veut jouer au PSG la saison prochaine, et estime qu’il a les moyens de convaincre Luis Enrique de lui donner du temps de jeu. Une ambition affichée de plus en plus clairement ces derniers temps, mais qui tarde à se concrétiser. A l’image de tous les dossiers du club parisien, qui n’est pas pressé et estime être en position de force pour des recrutements comme ceux de Diomandé, Akliouche et Torres.
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Pour 110ME il est a toi 🤣

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Celui-là au PSG , je l'aurais bien pris . Un des rare Brésilien qui fut au niveau CDM

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