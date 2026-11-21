Le PSG a entamé les négociations pour prolonger le contrat de Marquinhos, mais Luis Enrique souhaite que Luis Campos finalise aussi la venue de celui qui sera amené à succéder au légendaire défenseur brésilien. L'entraîneur espagnol pense à Eric Garcia, mais le Barça est très gourmand.

Agé de 32 ans, Marquinhos pourrait rester encore un peu au Paris Saint-Germain , mais il est clair que le club de la capitale doit préparer l'avenir. Et selon le média catalan El Nacional , les dirigeants du PSG pensent très fort à un joueur du FC Barcelone pour venir succéder au défenseur brésilien. Car si Illya Zabarnyi avait été recruté pour cela, il est clair que l'international ukrainien n'est pas au niveau attendu pour devenir le patron de la défense des doubles champions d'Europe. Alors, à la demande de Luis Enrique, Paris souhaiterait recruter Eric Garcia, l'international espagnol du Barça qui l'an dernier a prolongé son contrat avec le club de Joan Laporta jusqu'en 2031. Une opération qui, si elle se fait, sera forcément très couteuse pour le Paris SG, les dirigeants barcelonais voyant rouge quand le club français débarque à la table des négociations.

Le Barça veut 70ME pour son défenseur

Ainsi, selon le média espagnol, alors qu'Eric Garcia est valorisé à 45 millions d'euros par Transfermarkt, le FC Barcelone réclamerait 70 millions au Paris Saint-Germain pour laisser partir celui qui est un joueur de base pour Hansi Flick. Il est vrai que ce dernier utilise le champion du monde espagnol en défense, mais également au milieu de terrain, la polyvalence d'Eric Garcia étant très utile au technicien allemand. Pas de quoi affoler Paris. « L'entraîneur asturien a demandé à Nasser Al-Khelaïfi de tout mettre en œuvre pour recruter l'ancien joueur de Manchester City, reprenant la formule qu'il avait utilisée avec Ousmane Dembélé, Ferran Torres et Pedro Fernandez. Le PSG serait prêt à débourser jusqu'à 70 millions d'euros pour Eric Garcia », indique El Nacional, qui précise cependant que du côté de Barcelone, on a déjà tranché.

Paris agace Barcelone

Face à cette possible offre XXL du Paris Saint-Germain pour le défenseur de 25 ans, Joan Laporta et Hansi Flick sont déterminés à refuser. Le président du FC Barcelone et son entraîneur connaissent la valeur sportive d'Eric Garcia, surtout au moment où le Barça souhaite retrouver son lustre en Ligue des champions, et doit digérer la claque reçue contre Paris, laisser partir le champion du monde serait très mal perçu par les supporters. Car la remontada est désormais bien loin et il devient difficile pour les fans catalans de chambrer le PSG.