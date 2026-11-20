C'est un énorme coup dur pour le Bayern Munich, Harry Kane, sorti sur blessure lors du match de Bundesliga contre Cologne, va devoir se faire opérer. Le Ballon d'Or 2026 souffre d'une rupture d'un ligament de la cheville et il est forfait pour plusieurs mois.

A quelques jours de se déplacer à Lille en Ligue des champions, le Bayern Munich devra se passer de sa star anglaise. En effet, à l'occasion de la rencontre face à Cologne, Harry Kane est sorti après seulement 20 minutes de jeu, victime d'un problème à la cheville. Et quelques heures plus tard, le club allemand a confirmé que l'international anglais souffrait d'une rupture d'un ligament de la cheville et sera absent entre 3 et 4 mois.

« Harry Kane a subi une déchirure du ligament syndesmoïdien à la cheville gauche lors du match à domicile de ce soir contre le FC Cologne. Cela a été confirmé par un examen effectué par le service médical du FC Bayern. L’attaquant de 33 ans sera à l’arrêt pendant les prochains mois », a indiqué le club bavarois, qui pourrait également se passer de Michael Olise pour le déplacement à Lille. En effet, l'international français a lui aussi cédé sa place, mais sa blessure est moins sérieuse que celle de son coéquipier puisque le Bayern Munich a précisé qu'il s'agissait d'une contusion.