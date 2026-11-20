Compte tenu des ambitions affichées, l’AS Monaco ne peut se satisfaire de son début de saison. Le club de la Principauté rend déjà ses supporters pessimistes pour la suite de l’exercice. Des critiques injustifiées selon le directeur général Thiago Scuro.

Les commentaires ont bien changé sur l’AS Monaco . Après un début de saison convaincant, l’équipe entraînée par Filipe Luis était présentée comme un potentiel concurrent pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1 . Les Monégasques s’étaient même imposés au Parc des Princes (2-1) le 4 septembre dernier. Mais quelques semaines tard, le club de la Principauté n’a pas pu s’empêcher de retomber dans ses travers.

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, le directeur général Thiago Scuro a tenté d’expliquer cette baisse de régime. Le dirigeant a notamment évoqué la longue première trêve internationale, l’enchaînement des matchs, la programmation de la Ligue de Football Professionnel et certaines décisions arbitrales. Quoi qu’il en soit, ces explications ne suffiront pas pour rassurer les supporters. Le public du Stade Louis-II se montre déjà sceptique concernant la suite de la saison. Un état d’esprit inacceptable pour le Brésilien.

Scuro ne comprend pas les fans

« Les supporters ne reconnaissent plus leur club ? Je le respecte. Mais pour moi, ce n’est pas l’opinion de tous les supporters, a répondu Thiago Scuro au quotidien régional. Je ne suis pas toujours d’accord avec leur niveau de négativité. Le foot, c’est positif. Il faut supporter, apporter une bonne énergie. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de bons moments. Depuis 2013, on compte 10 participations en Coupe d’Europe, peu de clubs l’ont fait ! On n’est pas au niveau attendu en ce moment mais on va travailler avec tous les ressorts qu’on a. La volonté de gagner du coach et la mienne sont plus grandes que quelques supporters. » Pour les rassurer, l’AS Monaco ferait mieux de battre l’AJ Auxerre samedi.