Au moment où le propriétaire de l'Olympique de Marseille a décidé de mettre son club au régime, l'UEFA a versé au club phocéen sa prime à la performance pour ses quatre premières journées en Ligue Europa. Il n'y a même pas de quoi payer Pierre-Emile Hiojbjerg.

Le comptable de l'OM l'attendait probablement avec impatience, l'UEFA vient de procéder au premier virement lié aux résultats du club phocéen cette saison en Ligue Europa. Et forcément, avec trois défaites et une victoire, c'était à Leverkusen, le club de Frank McCourt se doutait bien que l'instance européenne du football n'allait pas être généreuse. Finalement, l'UEFA a donc versé 450.000 euros à l'Olympique de Marseille, ce qui ne permet pas de payer le salaire du milieu de terrain danois, lequel empoche 500.000 euros par mois. Parmi les sept clubs français engagés cette saison dans les différentes coupes européennes, l'OM est celui qui touche le moins. Même Lille, qui n'a qu'un point en Ligue des champions, touche plus avec 700.000 euros de cette prime liée à la performance en coupe d'Europe

L'OM doit enchaîner les victoires en Ligue Europa

On comprend mieux l'intérêt qu'a l'Olympique de Marseille à désormais enchaîner les succès en Ligue Europa, car outre une qualification pour la suite de cette compétition, car sans cela l'intérêt financier à la jouer est tout de même très relatif. Avec deux victoires et un nul dans cette même compétition, Lyon touche ainsi à peine un million d'euros. On se souvient que Pablo Longoria et Medhi Benatia avaient misé sur un énorme recrutement la saison passée afin d'assurer une deuxième qualification consécutive pour l'OM en Ligue des champions. Et l'échec dans cette course au ticket pour la C1 a probablement été le point de bascule pour Frank McCourt, lequel savait que l'absence de son club dans la plus prestigieuse et la plus rémunératrice des compétitions allait être synonyme de catastrophe économique.

Ce chèque de 450.000 euros est un bon vaccin de rappel pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille et confirme que Bruno Genesio, avec les moyens qu'il a, signerait un authentique exploit et pourrait contribuer à sauver l'avenir du club en le qualifiant pour la prochaine Ligue des champions. Pour l'instant, malgré un mercato totalement vierge de renfort, l'entraîneur français fait des miracles, mais il faut que cela dure afin que l'OM efface le plus rapidement possible les traces économiques de la gestion de Pablo Longoria.