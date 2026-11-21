OM : L'UEFA signe un misérable chèque à McCourt
L'OM doit enchaîner les victoires en Ligue Europa
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C est bien dommage !😞
y a vraiment un gouffre entre la ldc et les autres competitions c'est meme abusé
Apres ce qui est dommage c'est qu'avec le changement de modele la france qui aurait beneficier de 1 place supp pour les 2 années de titres de paris n'a plus cet avantage .. paris gagne un autre pays en profite .. Ensuite le portugal et la belgique ont un indice different ca permet d'engranger plus rapidement des points des le depart .. De toute facon avec la dncg on va finir au font du gouffre .. les clubs francais ne peuvent etre competitif si on leur demande de vendre chaque année en prevision d'eventuels problemes en fin de saison ... c'est absoulement pas coherent ca force les clubs a vendre lowcost car toute l'europe est informée de la situation ..
LOSC 4-1 OL
contre les bourrins de Lyon
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15