OM : 100 ME dans la poche de McCourt, c'est le jackpot

Oui rectification, tu peux le dire... Quel club utilise le stade de France? Aucun... Merci l'artiste J'ai mis "plus large fan base"?... Bah non, j'ai mis "large fan base"... J'ai mis "LE plus grand club", Bah non là encore... J'ai dit que l'OM l'a été avant l'avènement récent du PSG, et c'est incontestable Enfin, tout le monde sait ici ou presque que je ne suis PAS supporter de l'OM... Mais du PSG... Bref si c'est pour sortir de telles âneries, évite d'intervenir...