Au moment où les rumeurs s'intensifient sur un retour de Karim Benzema à l'Olympique Lyonnais, l'attaquant est arrivé dans la capitale des Gaules. Interrogé sur ce sujet, Hugo Guillemet a fait une réponse qui permet d'en savoir un peu plus sur ce possible come-back de la légende lyonnaise.

Depuis quelques jours, l'hypothèse d'un retour de l'enfant chéri de Lyon pour une dernière danse est dans tous les esprits. Un message cryptique de KB9 sur Instagram, où on le voit très jeune avec le blazer du club, a mis le feu aux poudres, d'autant que Jean-Michel Aulas est venu mettre son petit grain de sel suite à ce message. Et comme si cela ne suffisait pas, Karim Benzema a été repéré vendredi, arrivant à la gare de Lyon, ce qui a forcément relancé toutes les supputations sur le joueur de 38 ans qui est désormais libre depuis la fin de son contrat avec Al-Hilal. Alors, pour en avoir le coeur net, les supporters lyonnais se sont tournés vers Hugo Guillemet, le journaliste de L'Equipe le mieux informé s'agissant de l'Olympique Lyonnais. Ce dernier a répondu.

Karim Benzema a un contrat d'image jusqu'en 2030 signé avec l'Arabie saoudite et ce contrat très solide l'empêche de s'engager avec un club autre qu'une équipe saoudienne. Visiblement, pour Hugo Guillemet, la réponse est claire, ce contrat très rémunérateur pour le Ballon d'Or 2022 n'autorise pas de rêver. Questionné via X (anciennement Twitter), notre confrère du quotidien sportif n'a pas répondu de manière écrite, mais en remettant en ligne une vidéo qu'il avait faite lors du dernier mercato estival au moment où une rumeur similaire avait déjà circulé concernant la possibilité que Karim Benzema revienne à l'Olympique Lyonnais. Dans cette vidéo, Huogo Guillemet confiait que l'OL avait travaillé sur ce dossier, et que KB9 était effectivement prêt à jouer gratuitement ou presque pour son club formateur. Cependant, il y avait un gros souci, c'est queet ce contrat très solide l'empêche de s'engager avec un club autre qu'une équipe saoudienne. Visiblement, pour Hugo Guillemet, la réponse est claire, ce contrat très rémunérateur pour le Ballon d'Or 2022 n'autorise pas de rêver.

Sauf si Karim Benzema a trouvé une solution pour se libérer de cet engagement qui lui rapporte de l'or, le retour de KB9 pour une dernière moitié de saison avec l'Olympique Lyonnais semble illusoire. Car l'attaquant l'avait indiqué il y a quelques mois, il prendra sa retraite sportive l'année prochaine après une énorme carrière. Hugo Guillemet a donc calmé tout le monde, le Père Noël lyonnais ne fera pas revenir l'attaquant à Lyon.