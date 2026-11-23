Annoncé comme très proche de l'Olympique de Marseille, André-Frank Zambo Anguissa n'est finalement pas si proche que cela du club phocéen. Selon la presse italienne, le joueur international camerounais a reçu une offre qu'il risque de ne pas refuser.

Depuis quelques semaines, André-Frank Zambo Anguissa paraît être la cible numéro 1 de l'OM lors du prochain mercato d'hiver, le milieu de terrain de 31 ans étant libre en fin de saison puisqu'une prolongation à Naples semble désormais improbable. L'idée d'un retour du joueur qui s'était révélé à Marseille est donc dans l'air, André-Frank Zambo Anguissa étant même à faire un effort salarial, car forcément Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ne peuvent pas lui proposer la même chose que Naples où il empoche 300.000 euros par mois. Cependant, la possibilité d'une signature du joueur camerounais a pris un peu de plomb en l'aile. Car la presse italienne confirme qu'un grand d'Europe se dresse sur la route de l'OM, au point que toute l'opération pourrait capoter pour le club phocéen.

Zambo Anguissa a le choix entre l'Inter et l'OM

Si André-Frank Zambo Anguissa va jusqu'au bout de son contrat avec Naples, en juin prochain, l'Inter serait en effet à l'affût, confirme ce lundi Tutto Mercato . Forcément cette concurrence est terrible pour l'Olympique de Marseille, car le club italien joue chaque année la Ligue des champions et a des moyens financiers et des ambitions à la hauteur. Cependant, le média italien indique que l'OM ne part pas battu d'avance, l'idée étant que Marseille fasse signer Zambo Anguissa dès ce mois de janvier en trouvant un accord avec Aurelio de Laurentiis afin que l'international camerounais rejoigne l'OM contre un montant symbolique plutôt que l'Inter le fasse signer gratuitement, avec une prime, l'été prochain.

Zambo Anguissa entre l'OM et l'Inter

Avant de passer à l'action en janvier prochain, le club de Frank McCourt va toutefois devoir attendre de savoir ce que la DNCG va dire concernant sa marge de manœuvre au mercato d'hiver. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'ayant pas l'intention de remettre un seul euro dans les caisses de son club cette saison, toutes ces opérations sont à prendre au conditionnel. Surtout si Pierre-Emile Hojbjerg, le plus gros salaire de l'OM, ne quitte pas Marseille cet hiver.