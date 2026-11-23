Rennes surveille Pierre Sage au cas où
Après deux défaites consécutives, le Stade Rennais a réussi à ramener un point de son déplacement à Lorient. Au moment où il y a de la tension autour de Frank Haise, le club breton a déjà depuis quelque temps un regard attentif à la situation de Pierre Sage.
« Si je suis inquiet ? Vous voulez que je sois inquiet ? Si vous voulez que je sois inquiet, alors je suis inquiet (sourire) ». Franck Haise semblait plutôt serein après le nul de son équipe dimanche au Moustoir, l'entraîneur du Stade Rennais ne semblant pas craindre pour son avenir. Il est vrai que depuis une semaine, et les propos très agressifs de Nicolas de Tavernost, la tension est tout de même montée d'un cran du côté de La Piverdière, le président du conseil de surveillance estimant que les résultats sportifs n'étaient pas à la hauteur des investissements financiers. Alors, au moment où le club breton vit un nouveau coup de chaud, un insider bien renseigné, Jonathan35001, révèle que le Stade Rennais surveille Pierre Sage, désormais libre depuis son départ de Crystal Palace. Et que cela ne date pas de ces derniers jours.
Haise n'est pas en danger pour l'instant
Cependant, l'insider précise que pour l'instant Franck Haise n'est pas du tout sur un siège éjectable, mais que forcément le club se prépare à tout. Cette semaine, le Stade Rennais se déplace à Nijmegen en Ligue Europa, puis va enchaîner un nouveau déplacement en Ligue 1, ce sera à Toulouse, avant ensuite de recevoir Brest pour un nouveau derby breton. Des rencontres que Franck Haise aborde calmement, mais forcément en attendant une motivation de tout le monde au club. « C’est l’affaire de mon staff, du staff au sens large, évidemment que c’est l’affaire de tous. On doit être ensemble pour ça. On continue à l’être même si on voit bien qu’il y a des petites choses sur lesquelles on pourrait être plus relâchés et avoir une meilleure justesse. Mais on va continuer à 200 % pour ça. J’ai un groupe qui travaille, ne rechigne pas. J’espère que ce qu’ils me montrent, ils arrivent en compétition à le transcrire », précise l'entraîneur rennais.
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Il y a greenwood qui peut partir du fener :)
Ligue 1
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