Après deux défaites consécutives, le Stade Rennais a réussi à ramener un point de son déplacement à Lorient. Au moment où il y a de la tension autour de Frank Haise, le club breton a déjà depuis quelque temps un regard attentif à la situation de Pierre Sage.

« Si je suis inquiet ? Vous voulez que je sois inquiet ? Si vous voulez que je sois inquiet, alors je suis inquiet (sourire) ». Franck Haise semblait plutôt serein après le nul de son équipe dimanche au Moustoir, l'entraîneur du Stade Rennais ne semblant pas craindre pour son avenir. Il est vrai que depuis une semaine, et les propos très agressifs de Nicolas de Tavernost, la tension est tout de même montée d'un cran du côté de La Piverdière, le président du conseil de surveillance estimant que les résultats sportifs n'étaient pas à la hauteur des investissements financiers. Alors, au moment où le club breton vit un nouveau coup de chaud, un insider bien renseigné, Jonathan35001, révèle que le Stade Rennais surveille Pierre Sage, désormais libre depuis son départ de Crystal Palace. Et que cela ne date pas de ces derniers jours.

Haise n'est pas en danger pour l'instant