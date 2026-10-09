PSG : Lucas Chevalier fixe un ultimatum à Paris

Lucas Chevalier n'est plus réellement en concurrence avec Matvei Safonov puisque le gardien de but russe est le numéro 1 depuis presque un an. Alors, l’ancien Lillois pense à un départ du PSG en janvier.

Recruté à la demande de Luis Enrique pour succéder à Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a tout perdu en signant au Paris Saint-Germain lors du mercato 2025. S’il a eu plusieurs fois sa chance, il n’a jamais réussi à s’imposer et finalement c’est Safonov qui a raflé la mise. Lors du dernier marché des transferts, l’avenir parisien de Lucas Chevalier s’est posé, mais ce dernier a décidé de rester à Paris après une conversation avec son entraîneur. Mais les semaines passent et selon L’Equipe, l’idée d’un transfert redevient d’actualité pour le portier français.

Chevalier et le PSG pensent au divorce

Le quotidien sportif affirme que face à une situation qui finalement n’évolue pas, et au moment où Zinedine Zidane fait ses choix pour l’équipe de France, Lucas Chevalier envisage de partir lors du prochain mercato d’hiver. L’ancien gardien du LOSC ne veut pas connaître une saison blanche et c’est pourtant ce qui se profile s’il reste au PSG. Alors, même s'il pense encore pouvoir inverser la tendance en ayant un comportement exemplaire au quotidien, Chevalier se met à l'écoute du marché, sachant que cet été les champions d'Europe avaient eu des offres intéressantes pour le joueur de 24 ans.

Du côté des dirigeants parisiens, on sait ce que souhaite Lucas Chevalier, mais pour l’instant ce dernier n’est pas certain d’avoir un bon de sortie en janvier prochain. « C'est trop tôt. On ne sait pas ce qu'il peut se passer dans deux prochains mois », a indiqué une source interne au Paris Saint-Germain. Car pour Luis Enrique, il est hors de question de jouer la deuxième partie de saison sans deux gardiens en concurrence. Le coach du PSG ayant finalement tourné le dos à Zion Suzuki cet été, Lucas Chevalier ne partira peut-être pas si facilement que cela.