Victime d'une fissure du péroné droit lors du match contre Lens, Loïs Openda n'a pas encore fait son retour avec l'Olympique Lyonnais. Mais, la suite de la carrière de l'attaquant belge suscite déjà des rumeurs, notamment dans son pays.

Prêté cette saison par la Juventus à l'OL, ce qui avait été l'un des gros coups du mercato estival, Loïs Openda a connu un gros coup d'arrêt puisqu'il ne joue plus depuis plus d'un mois et demi, suite à sa blessure au péroné. Alors que son retour semble imminent, l'attaquant international belge va découvrir un nouvel entraîneur puisque durant ce laps de temps, Paulo Fonseca est parti et Carlos Vicens lui a succédé. Un changement qui n'est pas si anodin que cela pour Loïs Openda, puisque selon la presse italienne Vicens n'est pas fan du profil de Loïs Openda et il pourrait même demander à ses dirigeants d'accepter une négociation avec la Juventus pour un retour anticipé de l'ancien joueur du RC Lens. Et le média spécialisé belge en langue flamande, Voetbal Primeur confirme cette possibilité et donne d'autres détails.

Openda a du mal à convaincre

En effet, notre confrère, si Loïs Openda revient à la Juventus, il est peu probable qu'il y continue sa carrière. « Un retour définitif à la Juventus ne semble toutefois pas acquis. Le club italien pourrait également tenter de placer Openda dans un autre club durant le mercato hivernal. Après sa période difficile à Turin et l'incertitude qui règne à Lyon, le Belge risque ainsi de devoir une nouvelle fois chercher un environnement où il pourra relancer sa carrière », précise Voetbal Primeur au sujet de l'attaquant prêté à l'Olympique Lyonnais. Pour la Juventus, la signature de Loïs Openda en 2025 ressemble à une vraie catastrophe industrielle, le club turinois ayant déboursé près de 45 millions d'euros pour le faire venir de Leipzig.

Cependant, même si Carlos Vicens n'est pas fan de l'avant-centre de 26 ans, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais a quand même dû constater qu'il n'a pas cinquante solutions à ce poste au sein de son effectif. Et même si l'OL peut recruter en janvier prochain, se passer d'un joueur comme Loïs Openda aussi rapidement ressemble peu aux méthodes lyonnaises. Mais forcément, avec seulement 2 buts à son actif sous le maillot de Lyon, le natif de Liège n'a pas non plus montré des signes très positifs. A voir si l'OL et la Juventus vont se remettre à la table des négociations ou pas.