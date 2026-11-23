Maroc-Sénégal : Le résultat officialisé mardi
Presque dix mois après la finale de la CAN, remportée sur le terrain par le Sénégal face au Maroc, mais donnée gagnée au Maroc par la Confédération africaine de football, le Tribunal Arbitral du Sport rendra son jugement ce mardi.
« Ceci est une information concernant la décision relative à l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Les parties ont été informées aujourd'hui que la décision du TAS sera rendue mardi 24 novembre 2026 dans le courant de l'après-midi. Seules les informations communiquées par les canaux du TAS sont considérées comme officielles, et toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS. Le TAS interrompt toute communication avec les médias concernant cette décision jusqu'à son annonce officielle », indique ce lundi le Tribunal arbitral du sport, qui va ainsi régler un incroyable dossier conséquence d'une finale totalement délirante.
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Il y a greenwood qui peut partir du fener :)
Ligue 1
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